Citan a fiscal imputado por coima a audiencia de imposición de medidas

Para el próximo 23 de diciembre, a las 9:00, convocó el juez penal de garantías Especializado en Delitos Económicos, Rodrigo Estigarribia, al fiscal penal de Emboscada Bernardo Javier Elizaur Aguirre, para su audiencia de imposición de medidas. El mismo afronta un proceso penal por cohecho pasivo agravado (coima).

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) suspendió en funciones al agente fiscal Bernardo Elizaur, esto a su vez, a pedido del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), que lo despojó de sus fueros e inició un enjuiciamiento de oficio por la comisión de hecho punible, el pasado 23 de octubre.

La fiscala Yeimy Rossana Adle Monges, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, encabezó un allanamiento a la sede del Ministerio Público (MP), de Emboscada. La acompañaron policías de la Dirección Contra Hechos Punibles Económicos y Financieros (DCHPEF).

Dicho procedimiento fue autorizado por Humberto René Otazú Fernández, juez penal de Garantías especializado en Delitos Económicos, primer turno.

Fiscal y su auxiliar imputados por presunta coima

La imputación contra el fiscal de Emboscada, Bernardo Javier Elizaur, formulada por la fiscala Yeimy Adle Monges, de la Unidad Penal N° 11 Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, es por el supuesto delito de cohecho pasivo agravado en calidad de autor, mientras que su auxiliar fiscal será indagada en carácter de presunta cómplice.

De acuerdo a los antecedentes del caso, a ambos se les atribuye haber solicitado, a través de Florenciano, G. 7 millones en efectivo, a cambio de allanarse a una salida procesal menos gravosa -más concretamente sobreseimiento provisionan-, en favor de Mauricio Soel Méndez Gómez (21), quien está procesado por presunta lesión grave.

Las comunicaciones entre la asistente fiscal y una abogada supuestamente se dieron vía WhatsApp, a partir del 19 de septiembre pasado. Se habría consultado cuánto podrían ofrecer para que el requerimiento conclusivo sea el de sobreseimiento provisional.

La conducta del agente fiscal imputado y de su asistente se adecuarían al tipo penal de cohecho pasivo agravado, Art. 301 inc. 1 del Código Penal, en concordancia con el Art. 29, primera parte, del mismo cuerpo legal.