Entrega de Sebastián Marset es “inviable”, sostiene su abogado

El abogado uruguayo Santiago Moratorio Linares, es quien ejerce la defensa de su compatriota Sebastián Enrique Marset Cabrera (34). El último, es requerido por la justicia paraguaya, desde el año 2022 cuando se llevó a cabo la operación A Ultranza Py. También, Bolivia y Estados Unidos lo buscan.

Moratorio manifestó que el trabajo que viene realizando como defensa de Marset es “titánico”, durante una entrevista brindada al medio uruguayo “Motevideo Portal”. Así también, reiteró que tiempo atrás Marset consideró entregarse a la justicia de Paraguay.

Lea más: Sebastián Marset huyó una hora antes y con bolsas en las manos, afirman desde Bolivia

Ante la consulta de si hubo posibilidad de que Sebastián Marset se entregue en Paraguay, Santiago Moratorio respondió que “en un momento se bajaró”, ubicando esta intención después de que haya escapado con su familia de Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, lo que se registró el 31 de julio de 2023.

Agregó, “él (Marset) se iba a entregar, pero antes de que la madre de los hijos decidiera entregarse pacíficamente”, El abogado omitió que, en realidad, Gianina García Troche fue detenida, el 17 de julio de 2024.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Tras este evento, Marset supuestamente vio “que las garantías no estaban dadas para que se diera el debido proceso en Paraguay”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Cae en España la pareja del narco uruguayo prófugo Sebastián Marset

El profesional enfatizó de que la entrega de Marset “no está sobre la mesa” y “en este marco, ver una posibilidad de que se entregue es inviable. No lo hablé, pero no lo tengo ni que hablar, porque se está dando todo lo que nosotros pensábamos que se iba a dar”.

Jueza de A Ultranza está presionada, dice abogado

En otro momento, Moratorio refirió que “cuando lo planteamos (sobre la entrega), podría haber destrabado situaciones con familiares”. Pero después, fueron detenidos su hermano Diego Marset Alba en Brasil y Gimena Marset en Madrid, en ambos casos fueron liberados posteriormente.

Esos hechos habrían demostrado la falta de garantías para la entrega de Marset, según dio a entender Moratorio.

Lea más: Celular para “Tío Rico”: Peña decreta la baja deshonrosa del coronel Luis Belotto

“Ahora estamos con Gianina, que es la madre de los hijos. Viene siendo el proceso más duro, más difícil; viene siendo tormentoso para ella. No tienen nada contra García Troche, porque nunca cometió un delito”, relató luego el abogado de Sebastián Marset.

Sobre la salud de Gianina, el abogado expuso que “es algo que hace meses venimos pidiendo; hay algo… además del deterioro en la salud mental de ella”.

Lea más: A Ultranza: Gianina García no dejará la cárcel militar de Viñas Cue

En ese sentido expresó que “hay una situación muy poco garantista de la jueza Rosarito Montanía, y nosotros, por todos los medios posibles, vamos a presentar los escritos. No descartamos ninguna vía que la normativa paraguaya o internacional permita para frenar esto”.

Moratorio además comentó que “este es un caso que tiene una pata jurídica, mediática y política grande. Esto influye, hace presión y genera alarma pública. La propia jueza se siente muy presionada; cualquier resolución que toma la hace cuidándose de que no la tilden de corrupta o de que está… cuando, en realidad, lo que tiene que ser es garante”.

Moratorio también reveló que en el sitio de reclusión de Gianina “costó muchísimo el ingreso de una televisión, de un aire acondicionado”.

“No le pasa por la cabeza entregarse”

El jueves 23 de octubre se viralizó un video del uruguayo Sebastián Marset, acompañado por hombres armados con fusiles AK-47, AR-15, Barret .50, así como HK G3 calibre 7.62, que serían integrantes con entrenamiento de la facción criminal brasileña Primeiro Comando da Capital (CPP), de acuerdo con el símbolo que aparece en medio de ellos.

Luego de eso el abogado de Sebastián Marset, Santiago Moratorio Linares, dialogó con el programa “Telenoche” del canal 4 uruguayo. En el mismo evitó dar manifestaciones relacionadas al material audiovisual en el que aparece su cliente, señalando que su trabajo se limita a ejercer la defensa penal de Marset y la de su familia.

Lea más: Sebastián Marset reaparece ostentando poderío bélico

El abogado Moratorio expuso ante el medio uruguayo que “Sebastián Marset está bien. Está muy expectante por lo que ocurra con el juicio a Gianina en Paraguay”.

En otro momento y consultado sobre una posible entrega de Marset, Moratorio respondió que “no existe una sola posibilidad. No se le pasa un minuto por la cabeza entregarse de forma pacífica. En tiempo atrás sí existió y se trató de negociar. Pero hoy no”.

Investigación a pareja de Sebastián Marset

La uruguaya Gianina García fue imputada en el marco del caso A Ultranza Py el 22 de febrero de 2022; posteriormente, se declaró su rebeldía y se suspendieron los plazos hasta el 20 de mayo de 2025, cuando finalmente fue puesta a disposición de la justicia paraguaya, tras ser extraditada de España, donde cayó detenida el 17 de julio de 2024, luego de ser expulsada de Dubái.

Lea más: A Marset “no se le pasa por la cabeza entregarse de forma pacífica”, asegura su abogado

El Ministerio Público investiga a Gianina García por supuestamente haber constituido una sociedad para asegurar el disfrute de las ganancias obtenidas del tráfico internacional de drogas y abrió una cuenta para lograr la circulación de dinero ilícito en el sistema financiero.

En noviembre de 2023 se confirmó que la notificación roja que pesaba sobre ella fue borrada momentáneamente por agentes de la Policía Nacional de Paraguay, lo que habría permitido que García Troche pueda trasladarse de un lugar a otro por un periodo breve de tiempo.

El 25 de abril pasado, la Audiencia Nacional de España dispuso la entrega de García a las autoridades paraguayas luego de que haya sido rechazada la solicitud de asilo planteada por su defensa en el país europeo.