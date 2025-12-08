Lusipar: policía herido en el rostro tras enfrentamiento sigue con “pronóstico reservado”

La fiscala Laura Romero explicó que al inicio se registraron más de 50 detenidos durante el enfrentamiento antes de llegar a la estancia Lusipar, pero finalmente 29 hombres fueron imputados y enviados a la penitenciaría de San Pedro.

Detalló que solo dos aprehendidos aún no fueron remitidos: uno por ser adulto mayor y otro por continuar internado a raíz de una lesión de balín de goma en la zona genital.

Los imputados enfrentan cargos por:

Invasión de inmueble ajeno en grado de tentativa.

Tentativa de homicidio doloso.

Incitación a cometer hechos punibles, entre otros delitos.

Romero señaló que los procesados “atacaron e ingresaron abruptamente una barrera policial” ubicada frente al acceso de la estancia Toro Veve, antes de Lusipar.

La agente fiscal Laura Romero detalló además la situación médica de los dos policías que resultaron heridos durante el violento episodio. Uno de ellos recibió un disparo en el rostro y se encuentra con pronóstico reservado.

Mientras que el segundo agente fue alcanzado por un proyectil en la pierna y también permanece internado, aunque en condición menos delicada.

Ambos continúan bajo cuidados médicos mientras avanzan las diligencias del caso.

Líderes huyeron antes del enfrentamiento

Las fiscales confirmaron que los supuestos líderes del grupo están plenamente identificados, pero no fueron detenidos. Según Florentín, estos sujetos aparentemente “dejaron a su gente y huyeron hacia una zona boscosa”.

Dijo que posiblemente abandonaron los vehículos durante el camino, antes de los controles policiales, pues la estancia estaba cubierta con miles de agentes.

Así también, la fiscala Marlene Florentín detalló que en el lugar del enfrentamiento se incautaron 27 camiones abandonados, cargados con objetos que evidencian la intención de una mudanza completa.

Entre las evidencias levantadas por Criminalística se encontraron:

Enseres domésticos.

Electrodomésticos.

Ropas, calzados de niños y juguetes.

Alimentos no perecederos.

Motocicletas y motocarros.

Armas blancas, bombas molotov y trampas cazabobos.

“Todo esto indica que tenían la intención de ingresar e instalarse de forma violenta”, afirmó Florentín. Las diligencias continuarán durante esta semana, mientras la Policía y el Ministerio Público intentan ubicar a los líderes prófugos y avanzar en la recolección de pruebas.