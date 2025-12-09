Gianina García recusa a jueza y la amenaza con llevarla al JEM

El abogado Luis Samaniego, quien ejerce la defensa de la uruguaya Gianina García Troche recusó a la jueza penal de garantías Especializada en Crimen Organizado Rosarito Montanía, y solicitó que sea apartada de la causa “A Ultarnza Py”. En este contexto, enumeró cuatro situaciones como fundamentación de su pedido.

El defensor de Gianina García, pareja del presunto narcotraficante prófugo Sebastián Enrique Marset Cabrera, argumento su planteamiento en base a lo establecido en el artículo 50 del Código Procesal Penal (CPP), numerales 12 y 13, “por configurarse enemistad, odio o resentimiento, así como parcialidad manifiesta, derivadas de múltiples providencias arbitrarias, de carácter represivo, infundado y contrario a la ley”.

De acuerdo con el escrito presentado, la jueza se negó “ilegalmente” a permitir atención médica por especialistas independientes a la procesada.

Además, la defensa consideró “arbitraria” la medida disciplinaria impuesta por la magistrada, luego de García Troche haya destruido cámaras de circuito cerrado de Viñas Cue, agregando que la misma usó aquello como “represalia”. Sobre esto, Samaniego agregó que la defensa tuvo que cargar con la “imposición aberrante de reparación de supuestos daños al penal”.

Por otar parte, Samaniego sostuvo que las resoluciones dictadas por la jueza Montanía constituyen un “patrón sostenido de animosidad y hostilidad”, pues las mismas se dictan en un lapso de 48 horas y las calificaron como “ilegales, todas arbitrarias, todas carentes de competencia y todas perjudiciales para la imputada”.

Defensa de Gianina García advierte con denuncia ante el JEM

El abogado Luis Samaniego, en su escrito de recusación, refirió que la jueza Montanía actúa con “resentimiento personal”, “hostilidad manifiesta”, “pérdida total de imparcialidad” y “ejercicio arbitrario de poder punitivo contra la persona procesada”.

Amplió señalando que las resoluciones dictadas por la magistrada del caso A Ultranza de “irracional”, “hostil”, “vengativo”, “claramente dirigido contra mi defensa” y “que nada tiene que ver con la función jurisdiccional”.

Además de estos señalamientos hechos por el profesional del derecho, también dirigió advertencias de que se reserva accionar contra la jueza Rosarito Montanía, con denuncias por abuso de autoridad y también acusándola ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).

Esto, sin descartar, las instancias internacionales por la presunta violación de los derechos humanos, siempre según consta en el escrito recusatorio.

Pedidos de libertad de Gianina García, rechazados

La uruguaya procesada Gianina García Troche, mediante sus abogados defensores Hugo Núñez y Daniel Garcete, solicitó su inmediata libertad aludiendo a un “error” cometido por la jueza penal de garantías Especializada en Crimen Organizado Rosarito Montanía, relacionado a la falta de resolución sobre un incidente de cambio de calificación y revocatoria de prisión.

En este sentido, la procesada solicita la aplicación de la resolución ficta, en base a lo establecido en el artículo 141 del Código Procesal Penal (CPP).

Dicho planteamiento recayó en el juzgado de la jueza del mismo fuero que Montanía, Lici Sánchez, pero quien está interinada por Osmar Legal. Este juez rechazó el pedido de libertad por resolución ficta de la defensa de Gianina García.

Como la defensa consideró que no se resolvió la cuestión de fondo, consistente en el pedido de cambio de calificación y revocatoria de prisión, elevó un pedido de “pronto despacho” para acelerar la resolución y volvió a formular pedido de resolución ficta.

Por su parte, la jueza Rosarito Montanía, rechazó el incidente de cambio de calificación, señalando que la misma es provisoria en base al relato de la imputación y que esta cuestión se analiza en la audiencia preliminar, aún lejos de realizarse; en tanto que la revocatoria de prisión, no corresponde porque no se presentaron hechos nuevos que desacrediten los argumentos que propiciaron su dictamiento.

Jueza prohibió visitas a Gianina García

El domingo 30 de noviembre, la procesada en el caso A Ultranza Py y privada de libertad en la Prisión Militar de Viñas Cue, Gianina García Troche, protagonizó dos eventos que le costaron sanciones disciplinarias.

En el primero, la mujer destruyó varias cámaras de circuito cerrado, que estaban colocadas en el perímetro del cuadrilátero del sitio donde cumple prisión preventiva. De acuerdo con los datos proveídos por fuentes judiciales, Gianina García tomó un palo de escoba y con él comenzó a destruir los aparatos de vigilancia.

Debido a dicho comportamiento, el director del penal de Viñas Cue, teniente coronel DCEM Víctor Federico Valiente Aranda, en compañía de la capitana de Artillería María Cubilla, acudieron hasta el lugar de reclusión de García Troche.

Las autoridades del recinto castrense, sin embargo, se encontraron con otra escena protagonizada por la uruguaya, quien al tiempo de sostener un objeto contundente a la altura del cuello, amenazaba con quitarse la vida en caso de no acceder a la inspección médica que solicitaba ella a través de sus abogados defensores. El personal militar actuó con rapidez y la despojó del objeto.

Es por esos eventos que, la jueza penal de garantías Especializada en Crimen Organizado, Rosarito Montanía, intimó a la defensa de Gianina García a reponer, en 5 días corridos, las cámaras de vigilancia que destruyó su clienta y dictó la prohibición, por 5 días corridos, de visitas familiares para la procesada.

Investigación a pareja de Sebastián Marset

La uruguaya Gianina García fue imputada en el marco del caso A Ultranza Py el 22 de febrero de 2022; posteriormente, se declaró su rebeldía y se suspendieron los plazos hasta el 20 de mayo de 2025, cuando finalmente fue puesta a disposición de la justicia paraguaya, tras ser extraditada de España, donde cayó detenida el 17 de julio de 2024, luego de ser expulsada de Dubái.

El Ministerio Público investiga a Gianina García por supuestamente haber constituido una sociedad para asegurar el disfrute de las ganancias obtenidas del tráfico internacional de drogas y abrió una cuenta para lograr la circulación de dinero ilícito en el sistema financiero.

En noviembre de 2023 se confirmó que la notificación roja que pesaba sobre ella fue borrada momentáneamente por agentes de la Policía Nacional de Paraguay, lo que habría permitido que García Troche pueda trasladarse de un lugar a otro por un periodo breve de tiempo.

El 25 de abril pasado, la Audiencia Nacional de España dispuso la entrega de García a las autoridades paraguayas luego de que haya sido rechazada la solicitud de asilo planteada por su defensa en el país europeo.