¿“Mafia de los Balcanes” en Paraguay? Esto responde la Senad

Esta semana, la Dirección Nacional de Migraciones informó que impidió el ingreso a Paraguay de personas vinculadas a la “Mafia de los Balcanes” - un término general que hace referencia a un grupo de organizaciones criminales transnacionales principalmente dedicadas al tráfico de drogas, originarias de la región de los Balcanes Occidentales, en el este de Europa – que intentaron entrar al país por la frontera con Bolivia.

Otra persona vinculada a ese grupo de organizaciones criminales, buscada en Brasil, que intentaba cruzar Paraguay con destino a Bolivia fue aprehendida y expulsada, también recientemente.

En comunicación con ABC Cardinal este viernes, el ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Jalil Rachid, confirmó que su institución está en contacto con autoridades de Albania, uno de los países donde grupos que integran la “Mafia de los Balcanes” tiene actividad, aunque no entró en detalles.

Lea más: Detienen a tres bolivianos con más de 15 kilos de cocaína en el Chaco

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“Tuvimos algunas cuestiones relacionadas con albaneses y tráfico internacional”, se limitó a decir, y agregó que se están desarrollando trabajos conjuntos sobre el tema “que no podemos compartir”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Más allá de los grupos criminales de los Balcanes, el ministro Rachid dijo que la Senad tiene información sobre la presencia en el país de “estructuras criminales de origen italiano”, aunque también se excusó de brindar más información.

Paraguay, un “trampolín” de narcóticos

El ministro Rachid señaló que organizaciones criminales internacionales suelen mirar a Paraguay como un “hub” logístico, un país de tránsito o un “trampolín” desde el cual las drogas son enviadas principalmente a Brasil o Argentina y desde esos países al resto del mundo.