Acusan a policías por caso de notificaciones borradas de Interpol a pareja y colaborador de Marset

La agente fiscal de la Unidad Especializada en Delitos Informáticos, Ruth Karina Benítez Benítez, solicitó la abreviación de plazo y la reapertura de la causa caratulada “Kevin Eduardo Montiel y otros s /acceso indebido a sistemas informáticos y otros”, y al mismo tiempo presentó acusación contra dos agentes policiales sindicados como los responsables de eliminar del prontuario informático de la Interpol Paraguay, las notificaciones rojas a Gianina García Troche y a José Fernando Darío Estigarribia Cristaldo, pareja y colaborador de Sebastián Marset, respectivamente.

En ese sentido, fue acusado el suboficial ayudante Kevin Eduardo Montiel Sanabria (22 años), como autor de los hechos punibles de acceso indebido a sistemas informáticos; alteración de datos relevantes para la prueba; frustración de la persecución y ejecución penal; realización del hecho por funcionarios; cohecho pasivo agravado; y lavado de dinero.

También fue acusada la oficial ayudante Gabriela Vasso Mosqueira (27), en calidad de autora de los ilícitos de frustración de la persecución y ejecución penal, y realización del hecho por funcionarios. Tanto para Vasso como para Montiel, la fiscala solicitó que afronten juicio oral y público.

Por otra parte, la representante del Ministerio Público solicitó el sobreseimiento definitivo para el oficial segundo Hugo Javier Vallejos Rivas y la suboficial ayudante Clara Elizabeth Ruiz Díaz Gómez, quienes inicialmente también habían sido investigados en el marco de estas irregularidades. La última es pareja del suboficial ayudante Kevin Montiel.

Pedido de comiso sobre bienes de policía

La representante del Ministerio Público también solicitó el comiso especial, sobre los objetos y bienes incautados en los allanamientos relacionados al suboficial ayudante Kevin Montiel, entre ellos las sumas de dinero consistentes en US$ 2.764 y G. 3.735.000.

Igualmente una pistola 9mm, de la marca Taurus, modelo PT92, así como un automóvil Toyota Corolla Runx azul, con matrícula HAE 833.

En tal sentido, el Ministerio Público sostiene en su hipótesis que estos bienes fueron obtenidos mediante el capital proveniente de los hechos punibles cometidos y el beneficio económico obtenido por Cohecho pasivo agravado, del producto de la modificación y cancelación en el Sistema Informático “i24/7” del Departamento de Interpol, de las notificaciones rojas que pesaban contra Gianina Garcia Troche y José Fernando Dario Estigarribia Cristaldo.

Policías habrían manipulado notificaciones de Gianina García y José Estigarribia

De acuerdo con los datos del Ministerio Público, Kevin Montiel prestó servicios en la División de Comunicaciones de la Oficina Central Nacional (OCN) de Interpol, en Paraguay. En ese contexto, se le asignó como función la administración del sistema informático denominado “i24/7”, mediante su superusuario “ip.kmontiel.py”, validó constantemente la actividad del usuario “nso.paraguay.py”, que significa Oficial de Seguridad Nacional (NSO).

Es así que, pudo mantener activo y usar el usuario para eliminar del sistema “i24/7”, la Notificación de Alerta Roja N.° A-1926/3-2022, emitida a nombre de Gianina Garcia Troche, el 25 de julio de 2023 a las 10:26; y también, eliminar la Notificación de Alerta Roja N.° A-2750/4-2022, sobre José Fernando Darío Estigarribia Cristaldo, el 11 de septiembre de 2023 a las 11:44.

También, de esa forma, se elminó la Notificación de Alerta Roja N.° A-7120/8-2023, a Gianina Garcia Troche, el 26 de septiembre del 2023 a las 20:54. Así también, con el usuario “ip.kmontiel.py”, el 9 de agosto de 2023, consultó en el sistema “i24/7”, el prontuario de Gianina García, sin documentaciones que respalden la autorización a dicha consulta.

Por su parte, Gabriela Vasso, quien también prestó servicios en la División de Operaciones de la Oficina Central Nacional (OCN) de Interpol en Paraguay, consultó el 27 de septiembre de 2023, a las 16:27, el prontuario de José Fernando Darío Estigarribia Cristaldo, sin que haya documentación que autorice tal diligencia, omitiendo su deber de informar.

Policías crearon “superusuario” posteriormente usado para borrar notificaciones

En la acusación fiscal se indica que, el oficial segundo Hugo Javier Vallejos Rivas y el suboficial ayudante Kevin Eduardo Montiel Sanabria, tenían como una de sus funciones administrar el sistema informático denominado “i24/7”, a través de sus usuarios “ip.hvallejos.py” y “ip.kmontiel.py”, respectivamente, los cuales contaban con la atribución de las funciones de un “superusuario”.

Ese sistema informático, denominado “i24/7”, fue administrado por Vallejos y Montiel desde septiembre del año 2022. En este punto cabe señalar que la operación A Ultranza Py se ejecutó en febrero de 2022 y desde entonces ya estaban imputados Gianina García Troche y José Fernando Estigarribia.

Precio a ello, el superusuario “nso.paraguay.py”, el cual poseía un tiempo de caducidad de tres meses –desde su baja- vale decir, que en el mes de diciembre del año 2022, el citado usuario debió quedar inactivo.

Es así que, al tener acceso a esos superusuarios, Vallejos y Montiel tuvieron la potestad informática de crear y administrar a 17 usuarios asignados al Sistema “i24/7”, entre ellos, el usuario individualizado como “nso.paraguay.py”. Todos estos a su vez, contaban con atribuciones relativas a la elaboración, envío y recepción de notificaciones a la red de mensajería denominada “Radiomensaje de Interpol”, cuya base de datos central está en Lyon (Francia).

El escrito fiscal también revela que el ingreso al sistema “i24/7”, no solo se dió desde ordenadores de las oficinas de la Interpol – Paraguay, sino también desde ordenadores externos al sitio mencionado –previa autorización de los superusuarios- mediante el software TeamViewer.

