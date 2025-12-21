Policía Nacional investiga supuesto cobro indebido para liberar guardias de agentes Lince

La Policía Nacional informó hoy que se encuentra en curso una investigación interna ante versiones sobre un supuesto cobro de dinero para la liberación de guardias de agentes del Grupo Lince. Este hecho que tomó estado público tras la viralización de un video en redes sociales.

Mediante un comunicado oficial, la Dirección de Operaciones Tácticas Motorizadas Lince aclaró que el video muestra una situación puntual ocurrida durante el servicio, en la que un oficial, en su carácter de jefe de turno, realiza un reclamo verbal a un subalterno por el incumplimiento de directivas operativas en ese momento.

Video fue descontextualizado, dice Policía

Según la versión de la Policía, las interpretaciones que vinculan el reclamo con el supuesto cobro de dinero para liberar guardias en Navidad o con la exigencia de cubrir turnos dobles por no haber abonado un monto en efectivo “no se ajustan al contexto real del video”.

La situación fue comunicada en tiempo y forma a los superiores, y los efectivos involucrados quedaron a disposición de la Dirección de Asuntos Internos, según informaron.

No obstante, la Dirección de Operaciones Tácticas Motorizadas Lince informó que elevó formalmente a Asuntos Internos un pedido de investigación específico sobre el supuesto cobro indebido para la liberación de guardias.

Asimismo, se destacó que la organización de las guardias del personal policial es verificable y trazable mediante registros, lo que permite un control objetivo de los servicios.

Finalmente, el Grupo Lince reiteró su disposición para colaborar en la investigación y aseguró que continuará trabajando en el fortalecimiento de la disciplina interna.