Video: violenta agresión a policías en Fernando de la Mora

Dos personas en aparente estado de ebriedad fueron aprehendidas en la noche del martes tras agredir físicamente a agentes policiales de la Comisaría 2ª Central de Fernando de la Mora, luego de obstaculizar el tránsito en la vía pública. El hecho ocurrió alrededor de las 20:30, en la zona sur de la ciudad, y la agresión quedó registrada en un video grabado por un testigo.

De acuerdo con el informe policial, el incidente se produjo cuando una camioneta Mitsubishi L200, de color rojo, quedó detenida sobre la calle Soldado Ovelar en medio de la calzada frente a un local gastronómico de venta de asaditos, generando reclamos de otros automovilistas que no podían circular.

Discusión, agresión y fuga

El comisario Ismael Guerreros, jefe de la Comisaría 2ª Central, relató que el conductor y su acompañante descendieron del vehículo para realizar una compra, dejando totalmente obstruida la arteria. Ante los reclamos de terceros y la intervención policial para que movieran el rodado, la situación se tornó violenta.

Según explicó, uno de los ocupantes comenzó a agredir a un ciudadano que pidió que despejen el paso y, posteriormente, ambos atacaron al personal policial que intentaba calmar los ánimos y normalizar el tránsito. En ese momento, uno de los agentes fue empujado y golpeado, tras lo cual los sospechosos abordaron nuevamente la camioneta y se dieron a la fuga.

La persecución fue iniciada por un motociclista policial y culminó a varias cuadras del lugar, donde los ocupantes fueron interceptados. Sin embargo, lejos de calmarse, volvieron a agredir con mayor violencia a los uniformados.

Ataque con un palo y agentes heridos

Durante la gresca, uno de los aprehendidos tomó un pedazo de madera y golpeó a un suboficial en la cabeza. El agente llevaba casco protector, lo que evitó consecuencias más graves. Otro efectivo también fue atacado a la altura del cuello con palito de asadito con punta y sufrió lesiones leves.

Finalmente, con apoyo de otras patrulleras, ambos hombres fueron reducidos y trasladados al cuartel central de la Patrulla Caminera, donde se les practicó la prueba de alcotest.

El conductor, César Andrés Cuevas Rodríguez (34), arrojó un resultado de 0,568 mg/L, mientras que su acompañante, Diego Fabián Barreto Delgadillo (27), dio 0,508 mg/L, ambos positivos. Posteriormente, fueron derivados al Hospital Materno Infantil de Fernando de la Mora para diagnóstico médico, al igual que los policías lesionados.

Detención y antecedentes

El caso fue comunicado al fiscal de turno, Carlos Acuña, quien dispuso la detención de ambos sujetos y la incautación de la camioneta. Según el informe, uno de los aprehendidos cuenta con antecedente por lesión grave en el año 2024, con sobreseimiento provisional.

El procedimiento fue caratulado como aprehensión por agresión física a personal policial en ejercicio de sus funciones, resistencia, exposición a peligro en el tránsito terrestre e incautación de vehículo por alcotest positivo.