Capturan en Brasil al exjefe logístico del EPP

El paraguayo capturado en Brasil resultó ser Crispín Fernández, de 55 años, quien era dirigente de la Organización Campesina del Norte (OCN) hasta que después llegó a ser jefe logístico de la organización criminal Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).

Nuestro compatriota fue capturado el martes 23 de diciembre pasado por efectivos del batallón denominado Rondas Ostensivas Tobías de Aguiar (ROTA), que son las fuerzas especiales de la Policía Militar (PM), una de las agrupaciones de seguridad más importantes de dicho país.

Crispín Fernández estaba viviendo últimamente en la zona de Guarulhos, un municipio del estado de São Paulo, donde fue localizado con información generada por las oficinas de Interpol de Paraguay y Brasil.

De hecho, el paraguayo ahora debe ser extraditado a nuestro país para ser juzgado por homicidio doloso.

Mató al hombre equivocado

El crimen que le atribuyen se produjo en la noche del 24 de diciembre de 2021 en una cancha de piki vóley de la localidad de Kurusu de Hierro, distrito de Azotey, departamento de Concepción.

Supuestamente, Crispín Fernández mató a balazos y ante la vista de todos sus vecinos a Roberto Medina Gracia, de 39 años, cuando este trataba de calmar a Adrián Fernández Fernández, de 25 años en ese momento, hijo de Crispín, quien estaba peleando con otro lugareño.

Aparentemente Crispín pensó que Roberto fue quien agredió a su hijo, pero en realidad era el que lo estaba defendiendo. Es decir, mató al hombre equivocado.

Sus antecedentes

Crispín Fernández, cuando aún era dirigente campesino de la OCN, fue capturado en carácter de colaborador del EPP por el ataque al destacamento militar de Tacuatí, ocurrido el 31 de diciembre 2008.

Su casa también fue allanada por el asesinato del dirigente campesino de Kurusu de Hierro, Florencio Núñez, registrado el 10 de agosto de 2010, luego de que la víctima denunciara que muchos de sus vecinos ayudaban a los terroristas, entre ellos justamente Crispín Fernández.

El 29 de enero de 2013, ya como integrante de la coordinadora campesina Doctor José Gaspar Rodríguez de Francia, Crispín Fernández fue capturado en su casa de Kurusu de Hierro al ser señalado como jefe logístico del EPP.

La crónica de la época relata que “Fernández estaba en la mira de la Policía y la Fiscalía desde hace varios meses, ya que en su despensa supuestamente periódicamente llegaban grandes cantidades de mercaderías que eran introducidas al monte, donde estaban ocultos los secuestradores. Se sospecha que daba refugio a los criminales tras cada atentado”.

El 7 de marzo de 2014, Crispín Fernández fue condenado a cinco años de prisión por haber colaborado con el EPP en el ataque a la estancia Guaraní de Yby Yaú, el 1 de enero de 2013.

Crispín tiene otros familiares vinculados con el EPP, según las autoridades.