Policiales
27 de diciembre de 2025 - 14:56

Video: persiste el robo de accesorios de autos en el centro de Asunción

La modalidad de algunos ladrones de robar distintos accesorios de los vehículos sigue registrándose muy frecuentemente en Asunción. Sin que le importe la plena luz del día, hoy un hombre fue captado en imágenes de circuito cerrado cuando rompía espejos de unos vehículos estacionados en la calle Yegros.

Por ABC Color

En distintas calles de Asunción, aunque principalmente en el centro, varios conductores son víctimas de ladrones que sustraen distintos accesorios o luces de sus vehículos que se encuentran estacionados.

Este sábado, dos trabajadores de ABC Color fueron víctimas del robo de los espejos y sus respectivas tapas de sus vehículos. Los automóviles estaban estacionados en la calle Yegros y aparentemente sin que le importe la plena luz del día, al igual que el paso de otros conductores por la zona, un hombre se alzó con los accesorios y los guardó en una mochila.

En las imágenes de circuito cerrado incluso se puede observar que parte de su “botín” cayó al asfalto.

Las tapas de los espejos también son robadas constantemente.
Las tapas de los espejos también son robadas constantemente.

A lo largo de la ciudad y no solo en la zona céntrica se pueden encontrar vehículos con características similares, por ejemplo la falta de las tapas de los espejos o las luces que se encuentran en los costados de los vehículos conocidos como “volante cambiado”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Emergencias 911 recibió más de 1.400 llamadas el feriado