Video: persiste el robo de accesorios de autos en el centro de Asunción

En distintas calles de Asunción, aunque principalmente en el centro, varios conductores son víctimas de ladrones que sustraen distintos accesorios o luces de sus vehículos que se encuentran estacionados.

Este sábado, dos trabajadores de ABC Color fueron víctimas del robo de los espejos y sus respectivas tapas de sus vehículos. Los automóviles estaban estacionados en la calle Yegros y aparentemente sin que le importe la plena luz del día, al igual que el paso de otros conductores por la zona, un hombre se alzó con los accesorios y los guardó en una mochila.

En las imágenes de circuito cerrado incluso se puede observar que parte de su “botín” cayó al asfalto.

A lo largo de la ciudad y no solo en la zona céntrica se pueden encontrar vehículos con características similares, por ejemplo la falta de las tapas de los espejos o las luces que se encuentran en los costados de los vehículos conocidos como “volante cambiado”.

