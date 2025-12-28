Tribunal de Central otorga salida transitoria a la “comepapeles”

El Tribunal de Apelación en lo Penal, de la circunscripción judicial de Central, conformado por Sonia Leonor Deleón Vda. De Nicora, Fabriciano Villalba Martínez y María Marcianita Lourdes Cardozo de Velázquez, a través del Auto Interlocutorio (AI) N° 1.087, concedió la salida transitoria a la ex directora de Recursos Humanos de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), María del Carmen Martínez Méndez, conocida como la Comepapeles, condenada por estafa a 3 años y 6 meses en el caso #UNANoTeCalles.

La cámara revocó el AI N° 209 del 17 de octubre de 2025, dictado por la jueza de Ejecución penal María Lidia Wyder Mendieta, que rechazaba el incidente de salida transitoria planteado por la defensa de María Martínez, por medio de su abogado Yamil Coluchi Báez.

En dicha resolución la jueza Wyder había dispuesto que María Martínez “antes de ser beneficiada con las salidas transitorias, debe pasar obligatoriamente por el periodo de prueba”, por lo que ordenó el traslado al Pabellón 1 Alta, del Complejo para Mujeres Privadas de Libertad de Emboscada (COMPLE), donde están las internas que pertenecían al Establecimiento Penitenciario con Régimen de Semilibertad “Hogar Nueva Oportunidad”.

Además le impuso, por el AI N° 209, como módulo de trabajo, la obligación de coadyuvar en las labores de culminación del equipamiento del sector a ser utilizado como biblioteca dentro del COMPLE.

Sin embargo, la Cámara de Apelación de Central hizo a lugar a la apelación de Martínez, presentada por su abogada Gilvi Quiñónez contra el AI N° 209, por lo que el expediente de la condenada María Martínez debe ir nuevamente al juzgado de Wyder, quien deberá en esta ocasión otorgarle la salida transitoria estableciendo el modo y horario a ser ejecutado.

Para camarista no hay obstáculos para salida transitoria

La magistrada Sonia Deleón refirió en su voto que “en virtud a las constancias de autos, en particular de los informes y pericias de referencia sometidos a consideración de esta alzada, y examinada la pretensión articulada por la recursante, en representación de la condenada María del Carmen Martínez Méndez, y conforme los requisitos exigidos en el art. 59 del Código de Ejecución Penal, a fin del otorgamiento de la modalidad ‘salida transitoria’, ésta magistratura encuentra, el cumplimiento concurrente de los recaudos contemplados en la referenciada preceptiva legal”.

Añadió que “no se advierte obstáculo alguno a fin que la condenada María del Carmen Martínez Méndez sea beneficiada con el instituto procesal de salida transitoria, en la modalidad y horario precisado, por la defensa técnica, en consecuencia, ésta judicatura sustenta la tesitura de hacer lugar al recurso de apelación general interpuesto por la representante de la defensa técnica de la condenada”.

En ese tenor, la camarista Deleón sentenció “por ende, se impone revocar el AI Nº 209 de fecha 17 de octubre del 2025, emanado del Juzgado de Ejecucion Penal en Delitos Económicos y Corrupción y Crimen Organizado N° 2, de la Capital”. A este voto se adhirieron Fabriciano Villalba y María Cardozo.

Condenas de Froilán Peralta y la “comepapeles”

En juicio oral, el ex rector de la UNA Froilán Enrique Peralta fue condenado a 3 años de prisión al ser hallado culpable del hecho punible de lesión de confianza, al haber contratado a parientes y otras personas con rubro docente sin tener el título habilitante para ejercer la docencia.

Por su parte, la exdirectora de Talento Humano del Rectorado María del Carmen Martínez fue condenada a 3 años y medio de prisión al hallarla culpable de haber contratado a personal para su granja, pero pagado con rubros del Rectorado.

El daño patrimonial que produjo Froilán con su conducta dolosa en el periodo señalado de 2012 a 2015, por medio de los nombramientos fraudulentos, fue de G. 1.257 millones, aproximadamente, de acuerdo a lo probado por el Ministerio Público.

En sus alegatos finales, el fiscal Luis Said, actualmente en la Unidad de Lucha contra el Narcotráfico, había solicitado que el encausado también sea condenado por este delito y que la pena sea de 6 años de cárcel.

Froilán Peralta cumple condena en su casa

En el caso del ex rector de la UNA Froilán Peralta, condenado a 3 años de prisión por lesión de confianza, el 9 de noviembre de 2023 se entregó en la comisaría 1 Central de San Lorenzo y pasó a guardar reclusión hasta que finalmente el 20 de febrero de 2024 consiguió el beneficio de completar la pena impuesta en prisión domiciliaria.

Peralta fue condenado por lesión de confianza en agosto de 2022 a tres años de prisión. El Tribunal de Sentencia que lo había hallado culpable y condenado fue el de Fernando de la Mora, integrado por Victoria Ortiz en la presidencia, y como miembros por Rylsi Ortiz y Pedro Nasser. Fue sobreseído en el cargo de inducción a un subordinado porque la causa prescribió.

Raúl Benítez, ex dirigente estudiantil de #UNANoTeCalles, había señalado que las condenas al ex rector Froilán Peralta y María del Carmen Martínez tienen un sabor “agridulce”, ya que a su criterio, con tres años de cárcel no se pagará el daño patrimonial a la Universidad Nacional de Asunción (UNA).