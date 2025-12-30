Joven fallece tras ser baleado en San Antonio

Anoche, cerca de las 23:45, agentes de la Comisaría 24 de San Antonio intervinieron tras un reporte de homicidio en el asentamiento Ángel Gabriel, ubicado en el barrio San Francisco de la mencionada ciudad.

La víctima fatal fue identificada como Gerardo Alexis Velázquez (22), quien no poseía antecedentes. El joven recibió tres disparos en la espalda.

Asimismo y según datos de la Policía, el presunto autor sería Rodrigo Fabián Mendieta (31), alias “Gorgi”, quien tampoco posee antecedentes y sería vecino de Velázquez.

La madre de la víctima declaró a los uniformados intervinientes que al momento de que su hijo iba a ingresar a su vivienda, fue interceptado por dos hombres que se movilizaban en una motocicleta y uno de ellos sería Mendieta, quien en mayo pasado supuestamente ya tuvo un altercado donde y habría disparado contra el ahora fallecido.

Joven falleció en el hospital

El herido fue trasladado con vida hasta el Hospital de Ñemby por sus familiares y luego hasta el Hospital de Trauma, lugar donde se constató su deceso.

Según el doctor Enzo Benítez, la causa de muerte fue un shock hipovolémico expedido, el hecho fue comunicado a la fiscala Sandra Ledesma y finalmente el cuerpo fue entregado a sus familiares.

