¿Y el vuelto? Padres denuncian millonario faltante de dinero tras fiesta de colación en J. A. Saldívar

Un grupo de padres de estudiantes del tercer curso del Colegio Nacional Coronel Felipe Toledo, de la ciudad de J. Augusto Saldívar, denunció ante la Policía Nacional la presunta desaparición de una millonaria suma de dinero de los fondos para la fiesta de fin de año del grupo.

Según la denuncia, el monto total recaudado rondaría los G. 24 millones, de los cuales actualmente existiría un faltante cerca de los G. 10 millones.

Una madre de uno de los alumnos relató a ABC que la tesorería del curso estaba a cargo de una estudiante, quien guardaba el dinero junto a su papá, supuestamente en una caja de ahorro de una cooperativa.

Indicó que las primeras sospechas surgieron cuando proveedores de la fiesta comenzaron a reclamar pagos que no se habían efectuado.

“Nos decían que el dinero estaba a plazo fijo y que no se podía retirar antes del 22 de diciembre, pero la fiesta era el 19. Ahí empezamos a darnos cuenta de que algo no cerraba”, afirmó.

La madre señaló que, ante la presión de los padres, se logró realizar el evento, pero con aportes adicionales de las familias y sin una explicación clara de cómo se cubrieron los gastos.

Denuncian faltante y presunta sobrefacturación

De acuerdo con la versión de los denunciantes, inicialmente se habló de un fondo de más de G. 24 millones, luego se redujo la cifra a G. 16 millones, y finalmente se presentó un “bosquejo” de rendición que, según los padres, no cuenta con facturas ni comprobantes.

“Hay sobrefacturación en algunos gastos y no aparecen ni el dinero faltante ni lo que supuestamente sobró. No hay recibos, no hay documentos, solo palabras”, sostuvo Romero.

Denuncia policial y reclamo de devolución

El delegado del curso, quien es mayor de edad, ya presentó una denuncia policial acompañado por varios padres. Los mismos solicitan formalmente la rendición de cuentas y la devolución del dinero que, según afirman, pertenece a los alumnos.

También se menciona que, en el grupo de WhatsApp del curso, el 7 de diciembre se había informado que la recaudación ya alcanzaba G. 20.600.000.

Los padres aseguran además que el padre de la tesorera supuestamente se negó a dar explicaciones, respondió con insultos y bloqueó a quienes reclamaban información, pese a haber prometido que se haría responsable del dinero.

La versión del padre de la tesorera

ABC también habló con el padre de la estudiante señalada como tesorera, quien es menor de edad. El hombre afirmó que no estaba al tanto del manejo del dinero hasta que notó a su hija inquieta y dijo que, al enterarse de la situación, expresó en el grupo que él se haría responsable “si faltaba algo”.

Negó que el dinero haya estado depositado en su cuenta de una cooperativa por pedido formal de los padres y sostuvo que “nadie vino a hablar conmigo” para que él guarde la plata.

Aseguró que, según lo conversado en su casa con varios alumnos, “se cubrieron todos los gastos” de la colación y que el conflicto surgió después, cuando se discutió si sobraba dinero y cuánto.

El hombre dijo que pidió al delegado que envíe su rendición para comparar números y afirmó que no la recibió.

También explicó que, por su horario laboral, no pudo asistir a una reunión prevista un domingo, pero insistió en que está disponible para devolver lo que corresponda si se constata un saldo negativo. Además, manifestó su preocupación por los mensajes dirigidos a su hija en el grupo de WhatsApp, por tratarse de una menor de edad.