Recolector de lombriz resulta herido por disparo de arma de fuego en Ayolas

De acuerdo con el informe de la Comisaría 8ª del barrio Mil Vivienda de Ayolas, se tuvo conocimiento del hecho a raíz de una llamada telefónica anónima recibida en la oficina de guardia. En la comunicación se alertó sobre un supuesto caso de lesión por disparo de arma de fuego en la compañía Boquerón, lo que motivó la intervención policial.

Personal policial acudió de inmediato al lugar señalado; sin embargo, no logró encontrar a la víctima ni a otras personas en el sitio.

Según el reporte, el herido ya había sido auxiliado por integrantes del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Ayolas (CBVA), quienes lo trasladaron hasta el Hospital Integrado de Ayolas (IPS – MSPyBS) para recibir atención médica.

Los primeros datos indican que la víctima fue identificada como Richard Nicolás Oviedo Martínez (28), domiciliado en el barrio Co’eyu de este distrito. El mismo se encontraba dentro de la propiedad de la firma mencionada cuando dos guardias de seguridad, contratados por otros establecimientos de la zona, se habrían acercado a él y efectuaron disparos contra su integridad física.

El subjefe de la Comisaría, Abel Bordón, informó que al llegar al hospital encontraron a la víctima internada, presentando rastros de heridas producidas por escopeta de balines de goma y un orificio de entrada sin salida. Este último correspondería presumiblemente a un disparo de arma de fuego calibre 22, el cual fue extraído mediante una intervención quirúrgica.

El proyectil fue entregado a los peritos para las investigaciones correspondientes, mientras que los supuestos autores del hecho se encontrarían prófugos. Los intervinientes comunicaron lo ocurrido a la agente fiscal de turno, abogada Stella Mary Cano, y se convocó a personal del Departamento de Criminalística de Misiones y del Departamento de Investigación de Hechos Punibles Ayolas – Yabebyry.

