Concepción: se metió al río durante festejos por Año Nuevo y desapareció

De acuerdo a las informaciones recabadas, el desaparecido es Mauricio Pereira Colmán, oriundo de la comunidad denominada Santa Ana, ubicada a unos 10 kilómetros al este de la capital del primer departamento. Testigos indicaron que el hombre desapareció repetidamente cuando estaba bañándose en el río Paraguay.
Se dio aviso a bomberos voluntarios y a los integrantes de la Prefectura Naval de Concepción, quienes iniciaron la búsqueda. Tres marinos en una embarcación de la Armada Paraguaya están trabajando en la zona donde se lo vio por última vez a Pereira Colmán.
Hasta cerca del mediodía no se había reportado el hallazgo del hombre.
Borrachos en festejos de Año Nuevo
Durante un recorrido realizado en la zona del antiguo puerto de Concepción se pudo ver a muchas personas borrachas. Hombres y mujeres que se lanzaban al agua sin ningún tipo de medidas de precaución estaban en varios sectores del río Paraguay.
Personal de la Prefectura Naval de Concepción invitaban a los bañistas a que se retiren de zonas peligrosas. Se espera que en las próximas horas más personas acudan al río Paraguay.