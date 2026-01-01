Violento asalto en Lambaré: joven fue golpeado y despojado de su mochila

Uno de los primeros hechos delictivos del año 2026 fue denunciado por César Alejandro Gaona, de 20 años, quien fue víctima de un violento asalto durante la noche de este jueves en el barrio 4 Mojones de Lambaré.

El ataque ocurrió sobre la calle Juan Bautista Rivarola, cuando el joven se encontraba a media cuadra de llegar a su vivienda. Tras lo ocurrido, realizó la denuncia correspondiente en la Comisaría 15ª Metropolitana.

Lea más: Cuatro detenidos en investigación de supuesto asalto a cambista en Asunción

Golpes y robo de pertenencias

Según el relato de la víctima, los presuntos autores eran cuatro hombres que se desplazaban en dos motocicletas. Al percatarse de una discusión previa entre ellos, Gaona intentó acelerar el paso, pero fue alcanzado por los delincuentes.

Uno de los sujetos descendió del biciclo y le exigió la entrega de su teléfono celular. Ante la resistencia, el joven fue agredido con golpes de puño, principalmente en la cabeza. Posteriormente, los atacantes se apoderaron de su mochila, que contenía documentos personales, tarjetas y dinero en efectivo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Asalto con cuchillo en Yaguarón: tres detenidos y un sospechoso prófugo

No utilizaron armas

Gaona aseguró que ninguno de los asaltantes portaba armas, y que todo el ataque se dio mediante agresiones físicas. Entre lo sustraído se encuentran su cédula de identidad, billetera, tarjeta de transporte, seguro médico y otros documentos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Ningún lugar es seguro ahora”, expresó el joven, al señalar que si bien la zona no suele registrar este tipo de hechos, la inseguridad se ha vuelto una constante.

Investigación en curso

Agentes de la Policía Nacional iniciaron las investigaciones para identificar a los responsables del asalto.