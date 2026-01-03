A Ultranza: revocan autorización de Gianina para uso de celular

A través del Auto Interlocutorio (AI) N° 295, la jueza penal de garantías Especializada en Crimen Organizado Rosarito Montanía, revocó el punto 11 de su AI N° 104 del 21 de mayo de 2025, que establecía y autorizaba a Gianina García Troche, procesada en el caso A Ultranza y pareja del prófugo Sebastián Marset, a utilizar un teléfono celular para comunicarse con familiares y abogados, bajo un estricto protocolo de seguridad.

La resolución tiene como antecedente el pedido hecho el pasado 16 de diciembre de 2025, por Nota N° 536, por el director del Servicio de Justicia Militar -Prisión Militar de Viñas Cue- el coronel Diplomado en Comando y Estado Mayor (DCEM), Luis Fernando Vega Villar, de revocar la autorización para llamadas normales o videollamadas a la procesada Gianina García.

Lea más: Gianina García seguirá presa en Viñas Cue ratifica Cámara

La magistrada consideró que Gianina García, “ha subestimado e intentado sabotear las medidas que le fueran impuestas por esta magistratura, mal utilizando el medio de comunicación, cuya única finalidad era mantener el vínculo filial y principalmente un contacto continuo con sus menores hijos, primando siempre el interés superior de los mismos”.

Luego de 7 meses de contar con autorización para el uso del teléfono celular en la prisión militar, la magistrada consideró que correspondía “revocar dicho beneficio y dejar sin efecto”, el punto 11 de su AI N° 104, en el cual establecía el protocolo de comunicación y visitas que iba a tener Gianina García durante el cumplimiento de su prisión preventiva en Viñas Cue.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Acusan a policías por caso de notificaciones borradas de Interpol a pareja y colaborador de Marset

Director informó de inconductas de Gianina García

El director de Viñas Cue, Luis Vega, expuso en su escrito que le pasado 15 de diciembre de 2025, Gianina García Troche, haciendo uso de la autorización y tiempo disponible para las llamadas, llamó a su hermano, Federico García Troche. Esta conversación se llegó a difundir por redes sociales.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Durante esa comunicación, Gianina García refirió que estaba en una situación supuestamente inhumana en el penal, padeciendo injusticias, además de la falta de atención médica, utilizando el término: “Me están queriendo matar”, “Los resultados médicos salieron mal y la jueza me oculta”.

Lea más: Así intentaron introducir un teléfono para la esposa de Sebastián Marset

Por otra parte, García también había intentado defender a su hermano repsecto a que él no intentó introducir un teléfono al penal, poniendo así en duda el trabajo del personal militar destinado a la seguridad del sitio, la no atención por parte del director del penal, entre otras opiniones.

Destacó el coronel Vega, en la misma nota remitida al juzgado de garantías que tramita la causa contra Gianina García, que el acercamiento con los familiares y sus abogados defensores debidamente acreditados se realiza en forma frecuente, considerando que los mismos, en su mayoría se encuentran en nuestro país y acceden sin inconvenientes a los horarios de visitas establecidos dentro del penal.

Investigación a pareja de Sebastián Marset

La uruguaya Gianina García fue imputada en el marco del caso A Ultranza Py el 22 de febrero de 2022; posteriormente, se declaró su rebeldía y se suspendieron los plazos hasta el 20 de mayo de 2025, cuando finalmente fue puesta a disposición de la justicia paraguaya, tras ser extraditada de España, donde cayó detenida el 17 de julio de 2024, luego de ser expulsada de Dubái.

Lea más: A Marset “no se le pasa por la cabeza entregarse de forma pacífica”, asegura su abogado

El Ministerio Público investiga a Gianina García por supuestamente haber constituido una sociedad para asegurar el disfrute de las ganancias obtenidas del tráfico internacional de drogas y abrió una cuenta para lograr la circulación de dinero ilícito en el sistema financiero.

En noviembre de 2023 se confirmó que la notificación roja que pesaba sobre ella fue borrada momentáneamente por agentes de la Policía Nacional de Paraguay, lo que habría permitido que García Troche pueda trasladarse de un lugar a otro por un periodo breve de tiempo.

El 25 de abril pasado, la Audiencia Nacional de España dispuso la entrega de García a las autoridades paraguayas luego de que se quedó sin efecto la posiblidad de asilo planteada por su defensa en el país europeo.