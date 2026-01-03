Gianina García seguirá presa en Viñas Cue ratifica Cámara

El fallo fue dictado por los camaristas Arnulfo Arias, Paublino Escobar y Camilo Torres, integrantes del Tribunal de Apelación Especializado en Crimen Organizado que rechazó el recurso presentado por la defensa de Gianina García Troche, quien continuará con prisión preventiva en la cárcel de Viñas Cue.

En el escrito de apelación el Abg. Hugo Núñez Ortiz, defensor de García Troche, solicitó la nulidad del Auto Interlocutorio N° 279 del 24 de diciembre del año 2025, alegando que la jueza penal de Garantías Especializada contra Crimen Organizado Rosarito Montanía de Bassani tuvo una postura “arbitraria y parcialista” al confirmar la prisión preventiva para la pareja de Sebastián Marset.

Sin embargo, el tribunal de alzada concluyó que en la resolución apelada no se han observado vicios ni motivos que justifiquen la revocatoria que pidió la defensa.

El proceso en contra de Gianina García Troche es por supuestamente haber constituido una sociedad para asegurar el disfrute de las ganancias obtenidas del tráfico internacional de drogas, por parte de su pareja Sebastián Marset; y abrir una cuenta en el sistema financiero legal para hacer circular el dinero ilícito.

La Fiscalía tiene tiempo hasta el 20 de mayo próximo para concluir la investigación.