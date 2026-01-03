Nacionales
03 de enero de 2026 - 10:40

Gianina García seguirá presa en Viñas Cue ratifica Cámara

Gianina García, en la cárcel de Viñas Cue, custodiada por militares. Al parecer sus allegados no esperaban que la iban a llevar a ese presidio.
Gianina García, en la cárcel de Viñas Cue, custodiada por militares. Gentileza

La prisión preventiva de la procesada Gianina García Troche, pareja del presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset Cabrera, fue ratificada por la Cámara de Apelaciones. La defensa de la imputada por supuesto lavado de dinero fruto del tráfico de drogas en el caso A Ultranza Py calificó de “arbitraria y parcialista” la resolución del juzgado de Garantías, que el pasado 24 de diciembre confirmó la medida cautelar.

El fallo fue dictado por los camaristas Arnulfo Arias, Paublino Escobar y Camilo Torres, integrantes del Tribunal de Apelación Especializado en Crimen Organizado que rechazó el recurso presentado por la defensa de Gianina García Troche, quien continuará con prisión preventiva en la cárcel de Viñas Cue.

En el escrito de apelación el Abg. Hugo Núñez Ortiz, defensor de García Troche, solicitó la nulidad del Auto Interlocutorio N° 279 del 24 de diciembre del año 2025, alegando que la jueza penal de Garantías Especializada contra Crimen Organizado Rosarito Montanía de Bassani tuvo una postura “arbitraria y parcialista” al confirmar la prisión preventiva para la pareja de Sebastián Marset.

Sin embargo, el tribunal de alzada concluyó que en la resolución apelada no se han observado vicios ni motivos que justifiquen la revocatoria que pidió la defensa.

El proceso en contra de Gianina García Troche es por supuestamente haber constituido una sociedad para asegurar el disfrute de las ganancias obtenidas del tráfico internacional de drogas, por parte de su pareja Sebastián Marset; y abrir una cuenta en el sistema financiero legal para hacer circular el dinero ilícito.

La Fiscalía tiene tiempo hasta el 20 de mayo próximo para concluir la investigación.