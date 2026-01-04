Accidentes y hechos de violencia marcaron este fin de semana en Misiones

El primero de los hechos ocurrió, sobre la Ruta del Progreso de la compañía San Cristóbal de la capital de Misiones, donde una motocicleta, guiada por Ricardo Nicolás Llano Quiñónez, de 25 años, colisionó contra un automóvil Toyota IST, conducido por Oscar Ramón Meza Espínola, de 40 años.

A raíz del impacto, el motociclista sufrió lesiones de extrema gravedad y fue auxiliado por Bomberos Voluntarios K42, quienes lo trasladaron de urgencia hasta el hospital regional.

El diagnóstico médico confirmó fractura masivo facial en la base del cráneo y sangrado cerebral, quedando internado bajo cuidados médicos. El conductor del automóvil y su acompañante no resultaron heridos.

La prueba de alcotest practicada a ambos conductores arrojó resultado negativo para el automovilista (0,00 %), mientras que el motociclista dio positivo con 0,68 % de alcohol en sangre, además de no contar con licencia de conducir al momento del hecho.

El caso fue comunicado al Ministerio Público, que dispuso la entrega del automóvil a su propietario y la incautación de la motocicleta.

En otro procedimiento, personal de la Comisaría Tercera de San Ignacio, Misiones, aprehendió a Miguel Fabián Samudio Rodríguez, de 24 años, por un supuesto hecho de violación de domicilio, amenazas y daños, ocurrido en una vivienda del barrio Santo Ángel.

Según la denuncia del propietario del inmueble, Marcos Alejandro Avalos Morinigo, el joven habría llegado en aparente estado etílico o bajo efectos de alguna sustancia, profiriendo amenazas, arrojando objetos contundentes e ingresando violentamente a la vivienda.

La rápida intervención policial permitió reducirlo y trasladarlo hasta la dependencia policial para resguardar la integridad de las personas involucradas.

El procedimiento fue puesto a conocimiento del fiscal de turno, quien dispuso que el aprehendido permanezca en la sede policial en libre comunicación y a disposición del Ministerio Público, previa inspección médica en el hospital distrital.