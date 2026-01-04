Matan de una puñalada a nativo cerca de la EBA y detienen a menor de edad

En la mañana de hoy efectivos del departamento Homicidios de la Policía arrestaron al presunto asesino, quien resultó ser un menor de edad, también de pueblos originarios instalados en las inmediaciones de la EBA.

La víctima fue identificada como Alcides Torres Sosa (24), de la parcialidad Ayoreo, proveniente de la comunidad Isla Alta, ubicada en el departamento de Alto Paraguay, Chaco.

De acuerdo con el relato de los uniformados, tanto la víctima como el victimario forman parte del grupo de nativos que viven en la inmediaciones de la EBA, donde utilizan las propiedades abandonadas y patios baldíos para dormir y guardar las pocas cosas que tienen.

Alcoholizados

En la noche del sábado alrededor de las 21:00, los miembros del grupo casi todos jóvenes estaban en una esquina sobre la avenida República Argentina, donde estaban consumiendo alcohol y otras sustancias prohibidas, hasta que surgió una discusión entre Alcides y un menor de edad.

Aparentemente, Alcides prevalecido porque era más grande que su ocasional rival golpeó al adolescente, quien sin dudar sacó un cuchillo que guardaba en la cintura y lo clavó en el pecho de su oponente.

Alcides mal herido caminó unos metros y finalmente cayó sobre el pavimento, donde expiró en cuestión de segundos; prácticamente no había nada que se podía hacer para salvarle la vida, el cuchillo afectó varias arterias vitales, según los agentes.