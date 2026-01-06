Ata a su hijo a un árbol tras robar todo lo que había en la casa

Un hombre ató a su hijo de 16 años a un árbol en Capiatá, luego de que este robó las puertas, focos y hasta 400 metros de cables de la casa donde residían y de la cual se mudaron para vivir en Itauguá.

El adolescente fue entregado a los agentes de la Comisaría 59 de Capiatá, quienes lo aprehendieron y llevaron a la Fiscalía, luego de ser denunciado por hurto por su propio padre.

“Tuvimos un caso de aprehensión de una persona que dicha llamada recepcionó el sistema 911, llegamos al lugar y visualizamos a una persona de sexo masculina maniatado a un árbol. Nos recibió un señor mayor de edad y nos manifestó que la persona aprehendida es su propio hijo, de 16 años y que es un adicto que en horas de la mañana había llevado de su domicilio -ya deshabitado- puertas, focos, cables de 400 metros”, relató el comisario Carlos Maldonado.

De acuerdo al relato del comisario, el propio padre contó que se mudaron a Itauguá para poder estar más cerca del centro de tratamiento contra las adicciones en el que internaron a su hijo.

Adolescente escapó de centro de adicciones

El padre del adolescente contó a los agentes que el adolescente se escapó del centro de adicciones donde fue internado y fue hasta Capiatá para robar las cosas de su antigua casa y venderlas para conseguir drogas.

“Ellos se mudaron para que este menor siga un tratamiento de adicciones, pero escapó, vino de nuevo acá a la vivienda y empezó a llevar todo lo que podía, entonces el padre fue avisado, vino y prácticamente un día estuvo detrás de su hijo para saber su paradero y fue visualizado a metros del lugar y rápidamente su padre reaccionó, procedió a su aprehensión y como se ve en la imagen, fue maniatado con cable por un árbol”, dijo en entrevista con la radio 1020 AM.

Si bien el adolescente sigue detenido en la Comisaría 59 de Capiatá, quedó a cargo de la Fiscalía tras realizar su declaración esta mañana, por lo que se aguarda la medida que adoptaría el fiscal de la causa.