Dos detenidos en Encarnación con armas de fuego en inmediaciones de un ente bancario.

Durante un patrullaje preventivo, personal táctico del Grupo Lince abordó a dos hombres que estaban en una motocicleta con supuesta actitud sospechosa en inmediaciones de un banco, ubicado en la esquina de la Feria Municipal “La Placita” de Encarnación. Los mismos fueron verificados por los uniformados y posteriormente aprehendidos.

Fueron identificados como Daniel Rojas Delvalle (29) e Isidro Oviedo González (33). Los mismos viajaban a bordo de una motocicleta Star (2009), de color negro, sin chapa.

En poder de los mismos incautaron una bandolera en la que tenían un revólver Taurus calibre .38 mm, con cinco cartuchos; además, otro revólver Colt calibre .38 mm, con serie borrada. Asimismo, contenía guantes de tela de color negro, un tapabocas, un arma blanca de 24 cm y un celular de la marca Tecno.

Según el informe policial, los hombres intentaron huir cuando se percataron de la presencia policial.

Detenidos con antecedentes

Rojas Delvalle cuenta con antecedentes por violencia familiar (2019) y robo agravado (2022, 2024).

Entretanto, Oviedo tiene antecedentes por hurto agravado (2016). Ambos son residentes en Cambyretá.

Los hombres fueron detenidos y derivados hasta la Comisaría Segunda de Encarnación y puestos a disposición de la agente fiscal de turno, Raquel Bordón.