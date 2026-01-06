Malvivientes “vaciaron” una vivienda en J.A. Saldívar

Según el reporte policial, los propietarios salieron de su casa alrededor de las 6:00 y regresaron cerca de las 20:00, momento en que encontraron la puerta de acceso violentada. El inmueble se encuentra en una zona poco poblada, lo que habría facilitado el accionar de los delincuentes.

De acuerdo con lo informado desde la Comisaría 20ª, el oficial Cristhian Arce explicó que los malvivientes rompieron la puerta de chapa para ingresar y prácticamente “vaciar” la vivienda. Entre los objetos sustraídos figuran un televisor, lavarropas, microondas, joyas, calzados y prendas de vestir. No se reportó el robo de dinero en efectivo.

Según datos recabados, los autores habrían llegado al lugar a bordo de un motocarro, en el cual cargaron todas las pertenencias robadas. Incluso, los delincuentes se llevaron una cámara foco que se encontraba instalada en la vivienda.

Vecinos del sector señalaron a la Policía que un motocarro de color negro o azul oscuro fue visto en la zona durante el horario en que se habría cometido el hecho.

Agentes policiales se encuentran abocados a la búsqueda de imágenes de circuito cerrado de viviendas cercanas para intentar identificar a los responsables del robo y dar con el paradero de los objetos sustraídos.