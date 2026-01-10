Aprehenden a dos jóvenes por hurto de cables y repuestos de ambulancias

Agentes de la Comisaría 10ª Central lograron la aprehensión de dos jóvenes tras ser sorprendidos hurtando cables y componentes de ambulancias en desuso dentro del predio del IPS Yrendague, en Mariano Roque Alonso. El comisario Rodolfo Sánchez explicó que los sospechosos ya habían ingresado días atrás al parque automotor, de donde sustrajeron restos de cable y un compresor de aire.

Tras la denuncia del encargado del lugar y la verificación de imágenes del circuito cerrado, los mismos individuos fueron plenamente identificados.

Aprehensión en flagrancia

El procedimiento se registró sobre la calle Presidente Guggiari y Teniente Maldonado, en el barrio Central de la ciudad. Los aprehendidos fueron identificados como Fernando Sebastián Galeano, de 25 años, con antecedentes por hurto agravado, y Anderson Roberto González Aguilera, de 24 años, con antecedentes por robo y una orden de búsqueda y localización.

De acuerdo con el reporte policial, ambos volvieron a ingresar al predio con la intención de sustraer más objetos, pero fueron sorprendidos cuando ya tenían en su poder restos de cables extraídos de las ambulancias.

Objetos recuperados

Durante el procedimiento, la Policía incautó un rollo de cable de cobre con aislante azul de aproximadamente 10 metros, además de recuperar un componente de aire acondicionado perteneciente a una ambulancia Fiat Ducato en desuso, identificado como propiedad del IPS.

La intervención se concretó luego de que una oficial que realizaba patrullaje interno observara a los sospechosos salir del predio con bolsas, iniciara un seguimiento a pie y solicitara apoyo a la comisaría jurisdiccional.

A disposición del Ministerio Público

El denunciante del hecho fue Hugo Antonio Duarte Safi, jefe de Talleres del IPS Yrendague. El caso fue comunicado al fiscal de turno de la Unidad Penal N° 2 de Mariano Roque Alonso, Itálico Rienzi, quien dispuso que ambos aprehendidos permanezcan recluidos bajo custodia policial, mientras continúan las investigaciones.