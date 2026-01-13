Cayó la “dama del paraguas”, especialista en robos domiciliarios

La detención de Nilda Fleitas (48) se realizó sobre la intersección de las calles Coronel Martínez y Benjamín Aceval, de la ciudad de Luque.

De acuerdo con el reporte policial, del poder de la detenida fueron incautados diversos elementos vinculados a la investigación, entre ellos un arma blanca, prendas de vestir, joyas y herramientas que utilizaba para forzar las puertas.

“Actuaba de forma solitaria y muy cautelosa”

El comisario Flaminio Quinteros, jefe del Departamento de Investigaciones Central, explicó que la detención se dio tras un trabajo investigativo relacionado con varios hechos de hurto domiciliario en el departamento Central y en Paraguarí.

Según el jefe policial, la mujer actuaba sola y elegía cuidadosamente a sus víctimas. “Es bastante escurridiza. Ingresa en los domicilios cuando no se encuentran los propietarios y suele apoderarse de joyas, armas de fuego y dinero en efectivo”, señaló.

Agregó que su forma de operar incluía una planificación previa. “Investigaba a sus víctimas. Primeramente, hacía seguimiento e investigación del movimiento de sus potenciales víctimas para poder perpetrar el hecho”, detalló.

Usaba un paraguas para ocultar su rostro

Otro de los elementos que llamó la atención de los investigadores fue el método que utilizaba para evitar ser reconocida en sistemas de circuito cerrado.

“Tenía en su cartera cortahierros, destornilladores y otros elementos con los que forzaba las puertas de acceso, y un paraguas que usaba en casas que tenían circuito cerrado para ocultar su rostro”, explicó Quinteros.

El jefe policial también sostuvo que varios hechos ya fueron atribuidos a la detenida, y que existe preocupación por otros casos en los que podría haber participado sin ser identificada.