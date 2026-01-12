Delincuentes vacían dos viviendas en Ñemby

Delincuentes que se desplazaban a bordo de un automóvil Toyota Funcargo blanco, con vidrios polarizados, hurtaron dos viviendas, en la ciudad de Ñemby, durante la tarde del domingo, aprovechando la ausencia de los propietarios.

Una de las casas afectadas ubicada en el barrio Pa’i Ñu pertenece a Sergio Paredes, quien relató que, como es habitual, los domingos su familia sale a almorzar fuera del domicilio. “Salimos un poco después del mediodía y mi señora volvió cerca de las tres de la tarde. Encontró el portón y la puerta abiertos y la casa totalmente vaciada”, contó.

Buscaban dinero

Según la víctima, los delincuentes se llevaron televisores, equipos informáticos, mercaderías y otros objetos de valor, cuyo monto sería millonario. “Revolvieron todo. Se nota que buscaban plata, levantaron todo lo que encontraron”, señaló.

Imágenes de circuitos cerrados y el testimonio de vecinos permitieron identificar el vehículo utilizado por los sospechosos. “Un vecino estaba pintando y vio que llegaron en un Funcargo blanco. Golpearon varias veces y, al no recibir respuesta, forzaron el portón y la puerta para entrar”, explicó Paredes.

Mismo modus operandi

De acuerdo con los datos recabados, los delincuentes habrían actuado al menos en dos viviendas de la zona, utilizando el mismo modus operandi. “Son aproximadamente tres personas: dos entran a la casa y uno se queda en el vehículo. Estaban encapuchados y usaron guantes”, afirmó el afectado.

Paredes agregó que existen reportes de hechos similares en otros barrios cercanos, lo que hace presumir que los mismos sospechosos siguen rondando la zona.

Personal del Departamento de Investigaciones y de Criminalística acudió al lugar para el levantamiento de huellas dactilares y otros indicios que permitan identificar a los autores.

“Dos minutos después llegué”

Por su parte, Beatriz Marín, esposa de Paredes, relató el momento en que descubrió el robo. “Volví de la casa de mi mamá con mi bebé y encontré todo abierto. Pensé que mi marido había llegado, pero después me di cuenta de que nos habían entrado”, expresó.

Indicó que los delincuentes se llevaron televisor, computadora, documentos y pertenencias personales, dejando la vivienda completamente revuelta. “Es un desastre lo que hicieron”, lamentó.

La mujer aseguró que llegó apenas dos minutos después de que los ladrones abandonaran el lugar. “Estamos a media cuadra de la comisaría y aun así vaciaron la casa”, cuestionó.

Las víctimas pidieron mayor presencia policial y exhortaron a los vecinos a estar atentos y denunciar cualquier movimiento sospechoso, mientras continúan las investigaciones para dar con los responsables.