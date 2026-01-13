Caso “delivery justiciero”: familia del asaltante afirma que fue premeditado

El presunto “delivery justiciero” fue identificado como Daniel David González Martínez (41), quien fue capturado ayer en la ciudad de Limpio por agentes del Departamento de Homicidios de la Policía Nacional. Según la Policía Nacional, sería el autor de las heridas que le ocasionaron la muerte a Jorge Daniel González Martínez (29), luego de que este cometiera un asalto.

Daisy González, hermana del fallecido, aseguró en entrevista con ABC TV que su hermano fue asesinado con siete puñaladas y no con un disparo, como se informó inicialmente. “Nadie es perfecto en esta vida y nadie merece morir de la forma en la que murió mi hermano”, agregó.

Sostuvo además que existía un antecedente entre la víctima y el ahora detenido. “Me comentaron que una semana antes de que suceda esto, ellos tuvieron un roce. El muchacho estaba armado, entonces mi hermano no le hizo caso y se fue nomás de él. Una semana después de eso sucedió”, relató.

Según la mujer, su hermano habría sido seguido previamente. “Según dicen, le venía siguiendo desde la calle Venezuela, no fue pura casualidad. Queremos justicia, más allá de lo que diga la ciudadanía”, declaró .

Sostienen que el crimen fue planificado

El abogado de la familia, Carlos Espínola, afirmó que el caso fue presentado públicamente como un acto de justicia, cuando en realidad —según sostuvo— se trató de una acción premeditada.

“Este fue un hecho premeditado y se quiso hacer quedar como el justiciero delivery. Podía haber sido ese justiciero si cumplía su misión de atrapar a la persona y entregarla a las autoridades, pero esto ya era una rencilla interna entre ambos”, añadió.

Indicó además que tanto la víctima como el presunto autor eran vecinos del barrio Tablada Nueva y vivían a dos cuadras de distancia. “No voy a justificar lo injustificable, pero fue un homicidio premeditado realizado de manera sanguinaria”, sostuvo teniendo en cuenta que la víctima habría cometido un asalto poco antes de ser asesinada.

Policía confirma detención e incautaciones

El subcomisario David Delgado, subjefe del Departamento de Homicidios, relató esta mañana que el sospechoso permaneció prófugo por casi un mes. “Él estaba prófugo desde el hecho hasta ayer. No declaró, no mencionó nada, pero tenemos elementos que nos hacen sospechar”, indicó.

La detención se produjo en la vivienda de un familiar. “Se obtuvo información de que estaba en una zona, se lo ubicó y se lo detuvo. Seguía su ritmo de vida normal”, explicó.

Detalló que durante el procedimiento fueron incautados elementos vinculados a la investigación. “Incautamos el bolso térmico, las vestimentas y la motocicleta visualizadas en imágenes de circuito cerrado”, precisó.

Sobre la secuencia registrada en cámaras, señaló que se ve el momento en el detenido embiste a los agresores, se produce una gresca y producto de eso la víctima fatal termina con heridas graves.

Datos preliminares del hecho

Según el informe policial, la víctima habría intentado despojar de sus pertenencias a una mujer, en compañía de otra persona que ya fue detenida semanas atrás. Tras huir en motocicleta, fue perseguido por el ahora detenido, quien al alcanzarlo lo embistió, lo hizo caer y durante un forcejeo le habría provocado varias heridas con arma blanca, que derivaron en su muerte.

En un primer momento, se informó que la víctima falleció por disparo de arma de fuego, versión que luego fue rectificada al confirmarse que presentaba múltiples heridas de arma blanca.