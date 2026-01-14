MRA: hallan herida post mortem en cuerpo del presunto feminicida y apuntan al hijo

En horas de la mañana del martes, la Policía Nacional reportó un presunto hecho de feminicidio ocurrido en una vivienda del barrio Centro de la Ciudad de Mariano Roque Alonso.

Una mujer identificada como María Francisca Báez Recalde (34) fue encontrada sin vida con una herida cortante en el cuello. El presunto autor del crimen, Cristhian Fabián Pereira Silva (36), fue encontrado sin vida tras autoeliminarse.

La fiscal Gladys Paredes mencionó que la herida de cuchillo que tenía el supuesto victimario era post mortem y la sospecha es que lo hizo el hijo (16 años), en un arrebato de rabia.

“La médica forense estableció que esa herida se produjo después de la muerte. Tenemos la sospecha sobre el hijo (16 años). Tras la autopsia vamos a tener las causas de la muerte de las dos personas, pero los resultados propios de la autopsia se tendrán dentro de 40 días”, indicó la fiscal.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Tres feminicidios en menos de 24 horas en Central: esto dice el Ministerio de la Mujer

En otro momento, la funcionaria del Ministerio Público indicó que en el caso de que la autopsia revele que la puñalada fue antes de la muerte, el joven sería imputado y puesto a disposición de la justicia.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Por otra parte, ante la consulta de si podría existir un copartícipe, señaló que hasta el momento no tienen indicios sobre eso. “Estaban solamente ellos dos en ese lugar. Además, tenemos mensajes de texto donde el supuesto autor se despide del hermano y pide que se envíe una patrullera hasta el lugar”.

“No tenemos ninguna denuncia de violencia por parte de ella. Ahora hablan de que él sería muy celoso y tenían discusiones de pareja, pero ninguna denuncia formal”, concluyó la fiscal en comunicación con la 780 AM.