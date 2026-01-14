Video: imputan al asaltante que fue reducido a pedradas en Luque

El Ministerio Público informó este miércoles que el agente fiscal Jorge Escobar, de la Unidad Penal Nº 2 de Luque, formuló una imputación por robo agravado contra el hombre de 27 años que había sido capturado durante un asalto a una joyería local.

El sospechoso cuenta con un historial delictivo que incluye antecedentes por el mismo delito en 2021 y tenía una medida vigente de arresto domiciliario dictada en 2025 por otra causa similar.

Lea más: Video: dos detenidos y dinero recuperado tras asalto a local de Biggie en Luque

El incidente ocurrió ayer martes a las 15:30 en el establecimiento comercial “Vip Joya”, situado en pleno centro de Luque. De acuerdo con el reporte oficial, dos sujetos llegaron al sitio a bordo de una motocicleta e ingresaron armados para intimidar a la vendedora y lograron apoderarse de diversas piezas de valor antes de intentar huir.

Fue reducido por transeúntes y vecinos

La detención del ahora imputado se produjo gracias a la intervención de los vecinos de la zona. Durante la huida, el hombre fue atacado a pedradas y cayó del biciclo, momento que fue aprovechado por los transeúntes para reducirlo, mientras que su cómplice logró escapar del lugar.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Fiscalía usa a supuesto motochorro como testigo contra “delivery justiciero”

Como resultado del operativo, las autoridades lograron recuperar la totalidad de las joyas sustraídas e incautaron un revólver utilizado en el atraco. Tanto el detenido como las evidencias fueron puestos a disposición del Ministerio Público para la continuación del proceso judicial.