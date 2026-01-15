Fiscalía tiene más tiempo para cerrar causa del triple feminicidio en Capiatá

El Tribunal de Apelación Penal de San Lorenzo, Circunscripción judicial de Central, otorgó una prórroga extraordinaria de 6 meses a la fiscala Alicia Fernández, para concluir la investigación del triple feminicidio registrado en Capiatá, el 13 de julio de 2025. Fue a través del Auto Interlocutorio (AI) N° 1.077, firmado por los magistrados María Teresa González de Daniel, Fabriciano Villalba Martínez y Lourdes Cardozo de Velázquez,

De esta forma, la representante del Ministerio Público deberá presentar su requerimiento conclusivo el próximo 15 de julio de 2026.

En esta causa, Blas Ramón Serafini Báez (23) está imputado como presunto autor del feminicidio de su pareja Ana Liz Rocío Villalba (36), la hija de la misma de 12 años, quien tenía discapacidad, y la madre de la primera, Magdalena Villalba Acosta (80).

Es preciso señalar que a Serafini Báez también se le sindica haber abusado sexualmente de la niña asesinada, por lo que está siendo investigado igualmente por el hecho punible de abuso sexual en niños. Los hechos los habría cometido Serafini en una vivienda de Capiatá, empleando un arma blanca, luego de una discusión con su pareja Ana Liz Villalba.

Diligencias pendientes para la Fiscalía

La agente fiscal Alicia Fernández señaló en su petitorio de prórroga extraordinaria que si bien transcurrió el plazo ordinario de la etapa preparatoria -6 meses-, “aún existe un cúmulo de diligencias pendientes de tramitación”.

En tal sentido, la fiscala enumeró que luego de todo el tiempo que pasó no cuenta con el informe de la reconstrucción de los hechos, así como tampoco el informe psiquiátrico tras la evaluación por profesional forense al investigado por el triple crimen.

Fernández refirió que las diligencias citadas “deben ser realizadas de manera minuciosa por ser un hecho de gravedad y, teniendo en cuenta además el concurso de hechos punibles investigados y la complejidad de los mismos”.

Agregó la representante del Ministerio Público que “se aguardan la designación de fechas, proporcionadas por la psicóloga para la realización del estudio psiquiátrico al imputado que fuera solicitado al Departamento de Psicología Forense del Ministerio Público, como así también los informes de las telefonías, que están pendientes de su remisión”.

La fiscalá resaltó que esos elementos “resultan importantes para dilucidar de manera objetiva la participación de la imputados en los hechos investigados”.

Juzgado admitió querella adhesiva

Por otra parte, el juez Penal de Garantías de Julián Augusto Saldívar, Juan Oviedo, mediante su AI N° 105, admitió la querella adhesiva del abogado Esteban Chávez, en representación de Dallys Jazmín Celeste Benítez Villalba, quien es hermana de la niña, hija y nieta, respectivamente, de las víctimas.

El abogado Esteban Chávez indicó que, tras admitirse la querella, analizará la carpeta fiscal a fin de coadyuvar en la investigación a la Fiscalía y solicitar la realización de otras diligencias más, pues consideró que hay otros aspectos que no fueron observados por la fiscal investigadora.