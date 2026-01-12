Incautan vehículo presuntamente utilizado en asalto a estación de Petropar en Obligado

Una comitiva fiscal-policial realizó un allanamiento en una vivienda del barrio Paisaje del Sur, del distrito de Obligado, en prosecución de la investigación de un robo agravado. Se trataría de la vivienda de uno de los presuntos involucrados en el asalto a la estación de servicios del emblema Petropar, cometido el pasado 29 de diciembre.

En el procedimiento, los intervinientes incautaron un automóvil Toyota Vitz Clavia, color plata, con matrícula HDY 684; un par de guantes negros; y una campera negra, elementos idénticos a los utilizados por los asaltantes, según el registro de las cámaras de circuito cerrado.

Los investigadores indicaron que el vehículo con esa matrícula fue avistado en videos de circuito cerrado, desde donde habría descendido uno de los atracadores para abordar la motocicleta en la que llegaron a la estación de servicios.

El propietario de la residencia allanada fue identificado como Guido Raúl Cáceres Ramírez (54), con antecedentes por transgresión a la Ley 1340 y sus modificaciones, de tráfico y tenencia ilegal de estupefacientes.

El asalto

Un caso de robo agravado fue registrado la mañana del 29 de diciembre del 2025, cerca de las 8:15, en una estación de servicios Petropar, ubicada en la intersección de la ruta PY06 y la avenida Mariscal Francisco Solano López, en el distrito de Obligado, departamento de Itapúa.

El atraco fue captado por el sistema de circuito cerrado del local. Los autores del hecho serían dos hombres a bordo de una motocicleta de color negro, ambos con casco protector. Uno de ellos descendió y obligó al playero, a punta de arma de fuego, a entregar el dinero.

El asaltante, que portaba aparentemente una pistola, ingresó al área administrativa, donde también intimó al funcionario para hacerse con el dinero de la recaudación.

Según los datos preliminares, estiman que se llevaron entre G. 3 y 5 millones. Cerca de las 12:00 de ese mismo día, la Policía Nacional halló la motocicleta utilizada por los asaltantes durante el atraco. El biciclo fue encontrado abandonado en una plantación, en Obligado.