Lo que se sabe hasta ahora del ataque a buses, según el VMT

Desde el Viceministerio de Transporte (VMT) informaron que 35 buses del transporte público, entre ellos los nuevos eléctricos, fueron atacados con proyectiles ayer por la tarde, en distintos puntos del área Metropolitana.

“A nosotros nos están llegando muchas informaciones, muchos videos, muchas fotos, y les vamos enviando a la policía para que analice”, comentó Rolando González, director de Transporte del Viceministerio de Transporte.

A renglón seguido detalló: “Lo que tenemos es que un vehículo negro se aproximaba a cada una de las unidades. Después pasaba un poquito enfrente y efectuaba unos disparos con balines metálicos por los parabrisas y también por las ventanillas”.

Hasta ahora, según el informe que se maneja, son ocho empresas y fueron 35 las unidades en total que fueron afectadas. Este número podría modificarse hacia arriba.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: MOPC revela que 35 buses fueron vandalizados con ataques

Las empresas que hasta ahora reportaron los ataques son Potî, Ñandutí, Bene, Magno, San Isidro, TTA, Aldana y Lince.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El director de Transporte explicó que todo esto sucedió mientras las unidades estaban circulando. “Esto sucedió a lo largo de la Avenida Eusebio Ayala, entre San Lorenzo y Asunción”.

“Hasta ahora, el único dato que manejamos es que un solo vehículo realizó todos los ataques”, remarcó.