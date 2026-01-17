Capturan a sospechoso del feminicidio de una indígena en Mariano Roque Alonso

El feminicidio fue descubierto el viernes 9 de enero pasado, cuando vecinos encontraron un cuerpo en estado de descomposición en un patio baldío en las inmediaciones de las calles San Bartolomé y Medalla Milagrosa, en el barrio Palermo de Mariano Roque Alonso.

El lugar queda a una cuadra de la Ruta PY03, a la altura de la rotonda de desvío al puente Remanso.

La víctima estaba prácticamente desnuda y tenía signos de haber sido abusada sexualmente.

Además, se encontró una bombacha liada a su cuello. De hecho, una autopsia determinó que fue estrangulada con esa ropa interior.

Demora en la identificación de víctima de feminicidio

Aunque tenía rasgos indígenas, la mujer no pudo ser identificada enseguida porque no se hallaron documentos en la escena.

El fiscal de la causa, Itálico Adriano Rienzi González, autorizó incluso la aplicación de una novedosa técnica forense de rehidratación del cadáver pero aun así no se pudo obtener su identidad, porque justamente nunca tuvo ni cédula.

El lunes 12 de enero pasado, policías del departamento de Homicidios de Asunción se reunieron en la comunidad indígena Maká de la misma ciudad, a 1.500 metros del lugar del hallazgo del cadáver, con una nativa de esa parcialidad identificada como Tetsiueyi Mariza Zorrilla Montero, de 44 años, quien aseguró que la joven probablemente violada y asesinada era su hija, Emilia Zorrilla Montero, de 24 años.

La joven estaba desaparecida desde el martes 6 de enero, es decir, tres días antes de que la hallaran tirada en el patio baldío.

Este dato fue fundamental para que los investigadores avanzaran en la búsqueda del o los autores.

Circuito cerrado

De hecho, el viernes 16 de enero, en horas de la tarde, luego de analizar varias horas de grabaciones de circuito cerrado, los policías de Homicidios capturaron en la misma zona del feminicidio al ahora principal sospechoso, Ever Alejandro Ruiz, de 34 años, con seis antecedentes por hurto agravado.

Hoy, sábado 17 de enero, la Policía y la Fiscalía allanaron el domicilio del detenido, en el barrio Villa Madrid de Limpio, así como otros dos lugares en Mariano Roque Alonso y San Lorenzo, en busca de evidencias.

El hombre ahora arrestado, Ever Alejandro Ruiz, dijo que esa tarde del 6 de enero se cruzó con la joven indígena y que esta le pidió plata para comer algo.

Ever señaló que entonces le ofreció G. 20 mil, pero que a cambio debían mantener relaciones sexuales.

Investigadores buscan identificar a otro sospechoso

Efectivamente, una cámara de seguridad grabó a ambos cuando entraron a un patio baldío y que solo nueve minutos después Ever ya salió corriendo del lugar, sin Emilia.

Supuestamente, en pleno acto sexual la indígena tuvo una especie de convulsión y entonces él se asustó y la dejó en el lugar donde después la hallarían muerta.

Un elemento que sí mantiene aún con ciertas dudas a los investigadores es que en el mismo video se observa que cuando Ever salió del patio baldío entró al lugar otro muchacho hasta ahora no identificado, que a su vez se retiró recién 25 minutos después, por lo que este también pudo haber sometido de alguna manera a la indígena.

El fiscal Rienzi imputó anoche al detenido por el hecho punible de feminicidio y solicitó su prisión preventiva.