Asegurados de IPS denuncian “burocracia costosa” para el retiro de medicamentos por terceros

Aportantes del Instituto de Previsión Social (IPS) denuncian que el actual sistema de retiro de medicamentos a través de terceros se ha convertido en una carrera de obstáculos económica y administrativa. La principal queja radica en la obligatoriedad de presentar una autorización certificada por escribano público, un trámite que representa un gasto inalcanzable para muchas familias paraguayas.

Para los pacientes encamados o adultos mayores con dificultades de movilidad, acudir personalmente a la farmacia del IPS no es una opción. Sin embargo, delegar esta tarea tiene un precio.

“En el caso de pacientes con movilidad reducida, este requisito genera un desgaste físico, emocional y económico considerable”, afirman los afectados.

El doble drama: burocracia y falta de insumos

Los asegurados señalan que la certificación notarial tiene un costo elevado que desvirtúa la gratuidad del seguro social. Como solución, proponen que el Departamento de Asesoría Jurídica del IPS asuma la función de recepcionar y validar las solicitudes de autorización de manera interna, garantizando la legalidad del documento sin trasladar el costo al asegurado. Afirman que esto permitiría un acceso seguro, ágil y, sobre todo, sin costo.

A la dificultad para autorizar a un familiar se suma la problemática histórica de la falta parcial o total de medicamentos. Muchos asegurados relatan que, tras completar el costoso trámite administrativo, se encuentran con que las farmacias del ente no disponen de los fármacos prescritos, obligándolos a comprarlos de su propio bolsillo.

La postura oficial: requisitos y puntos de atención

Ante las quejas, las autoridades del IPS recordaron que el procedimiento busca garantizar un sistema “ordenado, transparente y conforme a las normativas vigentes”. Según el ente, el trámite tiene la ventaja de realizarse por única vez y no tiene fecha de caducidad, siendo válido para toda la red sanitaria del IPS.

1. Los requisitos actuales para el enrolamiento de terceros son:

Autorización certificada por Escribanía .

Si el paciente no puede firmar, el escribano debe actuar conforme a derecho.

Presentar original y copia de la autorización (o copia autenticada del poder).

Se permite hasta un máximo de dos autorizados (mayores de edad).

Fotocopias de cédula de identidad de todos los involucrados (paciente y autorizados).

Estar previamente enrolados en el sistema del IPS.

2. ¿Dónde realizar el trámite en el Hospital Central?

Planta Baja (frente a Admisión): Disponible las 24 horas, de lunes a domingo. Centro de Atención Ambulatoria (CAA): Lunes a viernes de 06:00 a 18:00, y sábados de 06:00 a 13:00.

Desde el IPS también recalcaron que, para el retiro efectivo de fármacos, es obligatorio presentar la cédula original física y vigente tanto del titular como del autorizado.

Asimismo, instaron a la ciudadanía a acudir con conservadoras o bolsos térmicos en caso de medicamentos que requieran cadena de frío, para no interrumpir el tratamiento por causas externas.

Pese a estas explicaciones, los asegurados mantienen su postura: la seguridad jurídica no debería ser sinónimo de un gasto extra para quienes ya aportan mensualmente al sistema.