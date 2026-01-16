IPS: denuncian desabastecimiento crónico de fármacos vitales para el corazón

El inicio de un nuevo año no ha traído alivio para los aportantes del Instituto de Previsión Social (IPS). Lo que debería ser un seguro de vida se ha convertido en una fuente de angustia para miles de pacientes crónicos, principalmente. En las últimas semanas, pacientes cardíacos denuncian una falta de medicamentos esenciales que, en algunos casos, se prolonga por meses.

La carencia de fármacos afecta principalmente al Hospital Central, en Asunción, y hospitales cabecera del interior, como Ciudad del Este y Hernandarias. Desde la Gerencia de Salud admiten “debilidades” en la distribución y culpan a trabas en licitaciones por la falta de stock.

Un “vía crucis” por una pastilla

Las quejas, que se multiplican a diario en los pasillos de los servicios del IPS, apuntan a la ausencia de drogas críticas para el control de la hipertensión, el colesterol y trastornos neurológicos. Entre los fármacos señalados como “faltantes crónicos” se encuentran el Dabigatran, Nebivolol, Atorvastatina, Telmisartán y Clonazepam.

Esta situación no es exclusiva de la capital. Asegurados de Ciudad del Este y Hernandarias, polos sanitarios de alta demanda, reportan el mismo escenario: farmacias con estantes vacíos. Para un paciente con patologías cardiovasculares, la interrupción del tratamiento no es una opción, sino un riesgo de muerte.

IPS creó Unidad de Monitoreo de Stock, dicen

Ante la ola de denuncias, el doctor Derlis León, gerente de Salud del IPS, reconoció la existencia de problemas, aunque los calificó como “debilidades puntuales” en la distribución.

“Nos pondremos en campaña para averiguar qué está pasando. Ya nos ha pasado que tenemos una debilidad en la distribución en alguna clínica específica”, afirmó León.

Como medida de contingencia, el gerente destacó la creación de una Unidad de Monitoreo de Stock que opera desde hace seis semanas. Según León, esta herramienta busca mejorar la logística estratégica de los insumos. Respecto a la Atorvastatina y el Telmisartán, aseguró que estos fármacos comenzaron a ingresar ayer al Parque Sanitario del IPS.

Licitaciones trabadas

El gerente de Salud del IPS, recordó que pese a la intención de no dejar desprovistas las farmacias del seguro social, siempre existen frenos administrativos. Mencionó por ejemplo, que actualmente existe una licitación que incluye más de 180 ítems que se encuentra bajo protesta, lo que impide el flujo normal de abastecimiento.

“Por más que se planifican con tiempo, no se pueden prever los inconvenientes durante el proceso de compras públicas”, alegó; afirmando que si bien el proceso está trabado, no significa que la totalidad de esos 180 productos estén agotados en el IPS.

Agendamientos y especialistas: el otro cuello de botella

Además de los fármacos, el inicio de 2026 ha estado marcado por el colapso de los canales de atención para agendamientos de turnos médicos. Los usuarios denuncian fallas constantes en el Call Center y en la plataforma Mi IPS.

Al respecto, el doctor León, como titular de la Gerencia de Salud, afirmó que se han realizado esfuerzos para mejorar el flujo, como “maratones de atenciones médicas y quirúrgicas”. Destacó además que cada mes se recuperan 38.000 turnos en el departamento Central gracias a la implementación de la confirmación de citas 48 horas antes.

Sin embargo, el panorama para las consultas especializadas sigue siendo sombrío. “Tenemos alta demanda con poca oferta. Por más que tengamos presupuesto para contratar, no tenemos los especialistas y subespecialistas disponibles en el mercado“, admitió León.

ABC buscó conversar con Jaime Caballero, responsable de la Gerencia de Abastecimiento y Logística del IPS para conocer más sobre las licitaciones en curso, pero pese a la insistencia, desde el Departamento de Prensa indicaron que no se tenía autorización para la entrevista hasta el cierre de esta nota.