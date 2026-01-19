Crimen de tarotista en PJC: detienen a un sospechoso durante sendos allanamientos

La fiscal Katia Uemura encabezó un procedimiento callejero y dos allanamientos efectuados por agentes del Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional en Amambay, en el marco investigativo del asesinato del tarotista brasiguayo Rodrigo Cristaldo Pereira (23), ocurrido días atrás en el barrio Santa Ana de Pedro Juan Caballero.

Durante el operativo, se procedió a la aprehensión de un sospechoso identificado como Nelson Gustavo Acunha Cabañas, brasileño de 29 años, pareja sentimental de Somia Elizabeth Alem Cabral, de 23 años, según detalló un informe de la Policía Nacional. Del poder del hombre, se incautó una motocicleta y un aparato celular, según indicaron los intervinientes. Otros elementos como un pasamontañas, un casco, una fotografía y prendas de vestir también fueron incautados.

Antecedentes del caso

El pasado 15 de enero, un solitario sicario llegó a la casa de Rodrigo Cristaldo Pereira (23) a bordo de una motoneta, efectuó varios disparos contra su humanidad que le produjeron una muerte instantánea; tras el crimen, el autor huyó del lugar. Tras lo ocurrido, los investigadores manifestaron que manejaban dos hipótesis, la del crimen pasional y la del descontento de algún cliente.

Con esta aprehensión se refuerza la segunda teoría, teniendo en cuenta que el ahora aprehendido sería un sicario “profesional” y es pareja de la última persona en contactar con el tarotista para programar una consulta, identificada como Sonia Elizabeth Alem Cabral (23), quien es considerada cómplice del crimen.

