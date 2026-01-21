Riera sospecha que “sintierras armados” están vinculados al EPP o el Clan de Macho

Ayer se registró un octavo atentado contra una misma estancia ubicada en el departamento de Canindeyú.

El ministro del Interior, Enrique Riera, señaló que los responsables de esos ataques con explosivos y hostigamientos a productores en la zona forman parte de un grupo de “campesinos invasores armados” cuyo objetivo es amedrentar y recaudar dinero.

“Este es un grupo de campesinos invasores armados que están hostigando al propietario con el claro interés de recaudar dinero”, sostuvo.

Riera afirmó que varios de los involucrados pertenecen al entorno de Rubén Villalba, actualmente detenido, y confirmó que existen tres líderes con orden de captura: Rubén Coronel Velázquez, Aldo Florentín Solís Duarte y César Pavón Portillo.

“Este es parte del equipo de Rubén Villalba, que está capturado, y hay tres líderes de esta invasión que tienen orden de captura”, indicó.

Posibles vínculos con EPP y clan de Macho

El ministro explicó que la presencia de explosivos y armas de grueso calibre no corresponde al perfil de una banda común, lo que abre la hipótesis de conexiones con estructuras criminales conocidas en Paraguay.

“Cuando aparecen explosivos, cuando aparecen armas de grueso calibre, se indica que hay una preparación y una logística diferente a una banda común”, afirmó.

En ese sentido, sostuvo que existen elementos que permiten considerar vínculos funcionales con sectores logísticos del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) y coincidencias operativas con el clan liderado por Felipe Acosta, alias “Macho”.

“Creemos que hay suficientes elementos para pensar que tienen vínculos, no que son parte de, pero que tienen vínculos y son funcionales a esas bandas”, señaló.

“El objetivo es amedrentar a productores en época de cosecha, cobrarles un impuesto (…) por la debilidad o ausencia del Estado”, expresó.

Buscan “capturarlos con vida”

Riera aseguró que las fuerzas de seguridad están operando en Camindeyú bajo una estrategia basada en inteligencia previa. No obstante, acotó que la zona presenta complejidades adicionales por su extensión, cercanía con Brasil y componentes sociales delicados, por lo que las acciones deben ejecutarse con cautela.

“Se está trabajando y mucho y coordinado con las fuerzas militares”, afirmó.

Además, el ministro también indicó que la prioridad del Estado es detener a los responsables y someterlos a la Justicia.

“La idea siempre es capturarlos con vida y someterlos a la justicia. Ahora, si hay enfrentamiento, tenemos obligación de defendernos”, sostuvo.

Finalmente, reconoció que no puede brindar detalles operativos por razones estratégicas.