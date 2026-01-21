Video: auto choca contra muralla y casi atropella a clientes en Capiatá

Un impactante accidente de tránsito se registró en la noche del martes sobre la calle Pedro López Godoy, en el barrio 5ª Compañía, de Capiatá, cuando un vehículo perdió el control y chocó violentamente contra la muralla de una vivienda, causando importantes daños materiales.

Video muestra lo ocurrido y la cercanía con posibles víctimas

El hecho quedó registrado en un video de circuito cerrado, donde se observa cómo el automóvil pasa de largo sin frenar e impacta de lleno contra la pared. A un costado de la casa afectada funciona un puesto de venta de comidas, frente al cual había clientes sentados al momento del siniestro.

Por cuestión de centímetros, ninguna de las personas que se encontraban en el lugar resultó herida.

“Pasó derecho, sin frenar”, relató el dueño del local

Juan Carlos Castro, propietario del local “Mi Arepería”, relató el susto que vivió mientras atendía a sus clientes.

“Yo estaba atendiendo cuando veo que el auto pasa de frente, sin frenar, pasó derecho”, señaló.

Indicó que el conductor le manifestó que habría esquivado un animal: “Dijo que estaba esquivando un gato. Estaba aturdido por el golpe, con su esposa y el niño”.

Castro agregó que la muralla y parte del local resultaron dañados, aunque destacó que no hubo víctimas fatales ni heridos graves. “Por suerte, yo me acababa de quitar de ahí”, expresó.

Conductor y acompañante sufrieron lesiones leves

De acuerdo con el informe policial de la Comisaría 32ª Posta Ybycuá, el accidente ocurrió alrededor de las 23:30 del martes. El vehículo involucrado es un Toyota Funcargo, guiado por Raúl Joaquín Arévalos Acosta (30).

El conductor iba acompañado de María Concepción Barreto Romano (29) y su hijo de cuatro años, identificado como Axel Damián Arévalos Barreto. Tanto el conductor como su acompañante sufrieron lesiones leves, mientras que el menor resultó ileso.

Bomberos voluntarios asistieron a los ocupantes del vehículo y los trasladaron al Hospital de Capiatá.

La vivienda afectada pertenece a Rocío Estela López Núñez (48), cuya muralla de ladrillos fue derrumbada a consecuencia del impacto.

El caso fue comunicado a la agente fiscal de turno, Abg. Alicia Fernández, quien dispuso que el vehículo sea entregado a su propietario, además de la elaboración del acta correspondiente.