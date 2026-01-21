Detienen a hombre con discapacidad por presunta violencia familiar en Villarrica.

El aprehendido fue identificado como Francisco Ramón Brítez Morel, de 32 años, domiciliado en la compañía Yhacami de la ciudad de San Salvador. Según el informe policial, el hombre no cuenta con antecedentes penales.

Las autoridades detallaron que Brítez Morel posee una discapacidad física, ya que tiene amputada la pierna derecha a consecuencia de un accidente laboral ocurrido en el año 2017, mientras operaba una cosechadora.

La víctima, pareja de Brítez, radicó la denuncia formal ante la presencia de los agentes intervinientes.

De acuerdo con el relato brindado por la mujer, el hecho ocurrió mientras ambos se encontraban a bordo de un automóvil Toyota Runx, color plata, año 2003, que circulaba sin chapa. Durante el trayecto, se habría iniciado una discusión a raíz de una llamada telefónica recibida por el hombre.

Siempre según la versión de la denunciante, la discusión derivó en agresiones físicas, ocasión en la que el ahora detenido la habría golpeado en el rostro y en el brazo.

Ante la situación, la mujer descendió del vehículo para pedir auxilio a una vecina del lugar, lo que motivó la intervención policial tras una llamada telefónica recepcionada en la oficina de guardia.

Los agentes intervinientes procedieron a la aprehensión del sindicado y lo trasladaron hasta la sede policial para el procedimiento de rigor. Asimismo, el vehículo en el que se desplazaba la pareja fue incautado de manera preventiva.

El hecho fue comunicado vía telefónica a la agente fiscal de la Unidad Especializada de Lucha Contra la Violencia, abogada Rosa Arzamendia, quien dispuso que el aprehendido sea trasladado al Hospital Regional de Villarrica para su diagnóstico médico.

Tras la evaluación médica, el hombre fue derivado a la celda de seguridad de la Comisaría 3ª Centro, donde permanece en libre comunicación y a disposición del Ministerio Público.