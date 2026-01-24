Allanan vivienda en Capiatá y detienen a mujer prófuga con armas de fuego

Agentes de la Comisaría 33ª Central de Posta Ybyraro, con apoyo del Ministerio Público, allanaron una vivienda ubicada en el barrio Ybyraro de Capiatá, donde fue detenida Brihney Marite de Oliveira Martins (22), quien se encontraba prófuga de la Justicia y contaba con una orden de captura.

Orden de captura y remisión directa

Según explicó el comisario Orlando Sanabria, la mujer tenía una orden de detención vigente que revocaba una medida sustitutiva y disponía su remisión directa a un penal de mujeres, emanada del Juzgado Penal de Garantías de Paraguarí.

El procedimiento se realizó en cumplimiento de un mandamiento judicial firmado por juezas de la circunscripción de Paraguarí, tras un trabajo previo de inteligencia policial y denuncias reiteradas de vecinos.

Armas halladas en el dormitorio

Durante el allanamiento, los intervinientes encontraron en el dormitorio de la detenida dos armas de fuego tipo revólver, calibre .22, ambas de procedencia argentina, además de una motocicleta y dos teléfonos celulares.

El comisario Sanabria señaló que la mujer optó por guardar silencio durante el procedimiento y solicitó la presencia de su abogado, ejerciendo su derecho a la defensa.

Sospechas de alquiler de armas

De acuerdo con la investigación policial, la joven sería sospechosa de alquilar armas de fuego a delincuentes que frecuentaban su domicilio, principalmente motociclistas, quienes supuestamente utilizaban las armas para cometer robos agravados en la vía pública y luego las devolvían.

Vecinos del lugar habían alertado en reiteradas ocasiones a la comisaría sobre la presencia constante de personas consideradas “malvivientes” en la vivienda, lo que motivó el inicio de las tareas de inteligencia.

Antecedentes y nuevas causas

La detenida registra antecedentes por hurto del año 2025 y enfrenta, además, una causa abierta por violación de la ley de armas, a cargo de la fiscala Alicia Fernández, quien dispuso su detención y la incautación de los objetos hallados.

Todos los elementos incautados quedaron a disposición del Ministerio Público, que continuará con la investigación para determinar la eventual responsabilidad penal de la mujer y la posible participación de otros involucrados.