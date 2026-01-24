Día Internacional de la Educación: maternidad temprana y estigma como barreras en las aulas

Como cada 24 de enero se conmemora hoy el Día Internacional de la Educación, medida propuesta por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), para celebrar el papel que cumple por la paz y el desarrollo en todo el mundo.

“Sin una educación de calidad, inclusiva y equitativa para todos y de oportunidades de aprendizaje a lo largo de toda la vida, los países no lograrán alcanzar la igualdad de género ni romper el ciclo de pobreza que deja rezagados a millones de niños, jóvenes y adultos”, indican desde la Unesco en un comunicado.

Datos de la organización indican que en la actualidad, 250 millones de niños y jóvenes están sin escolarizar y 763 millones de adultos son analfabetos.

En el marco de esta fecha, desde Plan International Paraguay, plantean llamar la atención sobre una realidad que sigue afectando a miles de adolescentes en el país: la exclusión escolar causada por el embarazo, la maternidad temprana y contextos de violencia, desigualdad y discriminación.

Exclusión escolar

“Yo quería volver a estudiar, pero me daba un poco de vergüenza la idea de volver a ir y que se burlen de mí”, relató Emilia (17), quien quedó embarazada a los 15 años. Su declaración es uno de los testimonios de adolescentes que se incluyen en el estudio “¿Permanencia o exclusión? Experiencias educativas de adolescentes en situación de embarazo, maternidad y paternidad en Paraguay".

Cerca de la mitad (43%) de las adolescentes de 15 a 19 años que dio a luz en 2021, no había terminado la escuela primaria. Este porcentaje es casi el doble que el de las mujeres que tenían más de 19 años (22%), según datos publicados en el reporte, elaborado por Plan Internacional Paraguay y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO).

“La investigación revela que el embarazo en la adolescencia no es un hecho aislado, sino una consecuencia directa de múltiples formas de violencia, incluida la violencia sexual, uniones tempranas y forzadas, pobreza y normas sociales discriminatorias que afectan de manera desproporcionada a las niñas y adolescentes”, indican desde Plan.

Además, el estigma en las aulas y la falta de apoyo institucional obligan a muchas adolescentes a abandonar la escuela, apuntan. Por esto, instan a reforzar políticas públicas y programas que garanticen la permanencia y reintegración escolar de las adolescentes embarazadas y madres, asegurando acompañamiento docente, servicios de cuidado infantil y apoyo psicosocial.

Paraguay, entre los países con embarazos tempranos más altos

“Una adolescente no debería estar embarazada, porque esto ya de por sí es un riesgo para su salud, para la vida. Entonces no es la situación ideal. Sin embargo, en nuestro país las estadísticas marcan que sigue siendo una realidad de alta incidencia”, expresa Noelia Errecarte, representante de Plan Internacional a nivel local.

En el 2025, datos del Ministerio de Salud Pública (MSP) señalan una cantidad de 25 embarazos por día de niñas y adolescentes en el país.

De acuerdo con la investigación de Plan y Flacso, uno de los factores que influye en la exclusión educativa en estos casos, tiene que ver con aspectos del estigma social, la vergüenza y la culpa.

“Entonces, todavía como sociedad es muy común que se deposite la culpa, que se culpabilice a la adolescente madre y que se deposite en ella la responsabilidad por haber quedado embarazada”, explica Errecarte. La especialista remarca que lo que hay que reforzar son las políticas públicas en salud, protección y educación para que ninguna adolescente quede fuera del sistema educativo, coordinando mejor los servicios y programas que ya existen.