Controlan incendio de gran magnitud en la Costanera Sur

Un importante incendio se desató este lunes en un basural ubicado en inmediaciones de la Costanera Sur de Asunción. El fuego fue finalmente controlado y no se extendió a pastizales, según informó el general de División Gustavo Arza, comandante del Comando Logístico del Ejército.

Lea más: Tras reclamos, municipalidad inicia limpieza de la Costanera Sur

De acuerdo con los datos oficiales, el siniestro se habría iniciado alrededor de las 10:00, tras un reporte realizado por vecinos del lugar. Sin embargo, recién hacia las 13:30 se recibió la información formal y se activó el despliegue de personal para el combate del fuego.

En la zona del basural existen varias viviendas precarias, una de las cuales fue alcanzada por el fuego.

Según la información preliminar, el incendio se habría originado cuando una mujer intentó quemar basura como parte de una limpieza doméstica, lo que provocó la extensión de las llamas. No obstante, los vecinos evitaron brindar la identidad de la persona involucrada.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Trabajo conjunto para contener las llamas

El general Arza explicó que el incendio se produjo en un vertedero clandestino, con residuos sólidos como plásticos, maderas y otros materiales altamente inflamables.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Para contener las llamas, intervinieron efectivos del Comando Logístico del Ejército, bomberos voluntarios y agentes de la Policía Nacional.

Lea más: Costanera Sur: la Armada Paraguaya incauta combustible en el río Paraguay

Fue necesaria la utilización de una retroexcavadora para abrir cortafuegos y evitar que el incendio alcanzara zonas de pastizales. Posteriormente, se solicitó una topadora para asegurar el área, debido a la intensidad del viento.

Las autoridades señalaron que este es el segundo incendio registrado en la misma zona. El área funciona como un vertedero clandestino.

Lea más: Empiezan las clases y esta es la cantidad de transportes escolares habilitados en Asunción

“Podemos decir que todo está controlado. El fuego ya no se propaga y la situación está bajo vigilancia”, aseguró el general Arza.