San Lorenzo: iniciarán clases sin acondicionadores de aire en 11 aulas

La Escuela Básica N° 251 José Dolores González de San Lorenzo tiene 14 aulas, desde el preescolar hasta el noveno grado. Desafortunadamente, solo tres contarán con acondicionadores de aire para el inicio de clases del año lectivo 2026, el próximo 23 de febrero.

En varias oportunidades, la escuela fue objeto de delincuentes, que dejaron once salas de clases sin los equipos de acondicionadores de aire, según las denuncias.

Lea más: Empiezan las clases y esta es la cantidad de transportes escolares habilitados en Asunción

El presidente de la Asociación de la Cooperadora Escolar (ACE), David López, indicó que, lamentablemente, los estudiantes se ven perjudicados por la inseguridad.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Explicó que desde mediados del año pasado, cuando asumieron el cargo, planificaron los trabajos estableciendo prioridades para solucionar los problemas que tiene la escuela, incluyendo la falta de acondicionadores de aire.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Nos encontramos con muchísima desidia; desde falta de focos, cables que fueron robados; hay aulas que no tienen ventiladores de techo y, para colmo, los acondicionadores de aire que fueron sustraídos. Nosotros redactamos notas y enviamos a la Policía Nacional y a la Municipalidad, a la espera de la ayuda de estas dos instituciones”, mencionó.

Los padres no se conformaron con la redacción de notas. López mencionó que también están organizando actividades para recaudar fondos dentro de la institución y esperan que los padres respondan positivamente para, al menos, reponer los artefactos en la medida de sus posibilidades.

Recabarán datos, dice director del MEC

Para saber si el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) cuenta con un plan de trabajo para resolver este tipo de problemas, nos comunicamos con el director de Educación en el departamento Central, Francisco Agustín Canatta Martínez, quien respondió que, una vez abiertas las instituciones, realizarán un relevamiento de datos. Explicó que, de acuerdo con la información que recaban, analizan un plan de acción para buscar resolver los problemas.

Lea más: Dos robos en una semana en escuela de Reducto, San Lorenzo

Agregó que la gestión de las ACEs es importante en el proceso. Recordó que todo tipo de pedido los directores deben elevar vía microplanificación para poder prever futuras necesidades en las instituciones públicas.