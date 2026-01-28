Cocaína ya no pasa por puertos de Paraguay con destino a Europa, según Senad

En comunicación con ABC Cardinal este miércoles, el ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Jalil Rachid, remarcó que un masivo cargamento de cocaína que fue incautado esta semana en la islas Azores, en el océano Atlántico, y tenía como destino Europa, no pasó por Paraguay.

Autoridades de Colombia y Portugal anunciaron esta semana la intercepción de un cargamento de más de 8.000 kilogramos de cocaína en las islas Azores, que se encuentran a medio camino entre América y Europa, a unos mil kilómetros de las costas de Portugal.

Las drogas eran transportadas en un submarino que, según los investigadores de ambos países involucrados en la captura, habría salido de Colombia.

“Seguimos sosteniendo la cifra cero”

El ministro Rachid indicó que, si bien la cocaína sigue saliendo en cantidades masivas del continente americano con destino a Europa, en los últimos años se han endurecido los controles en puertos de Paraguay para evitar que las vías fluviales del país sigan siendo utilizadas como canal de tránsito de grandes cargamentos de narcóticos, particularmente de cocaína, como ocurría en el pasado.

“La cocaína sigue yendo a Europa, pero no más de contenedores de Paraguay. Estamos redoblando esfuerzos, seguimos sosteniendo la cifra cero”, dijo el titular de la Senad.

Entre 2019 y 2024, autoridades europeas incautaron unas 63 toneladas de cocaína que pasaron por puertos de Paraguay en su trayecto hacia Europa.

La mayor de esas incautaciones se registró en febrero de 2021 en Hamburgo, Alemania, en cuyo puerto fue incautado un cargamento de más de 16 toneladas de la droga.

Un cargamento de similar tamaño, de casi 11 toneladas, cayó en abril del mismo año en Amberes, Bélgica.