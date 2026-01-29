Cae hombre acusado de incendiar el vehículo de su pareja en Asunción

Un joven de 21 años fue detenido este jueves por su presunta participación en la quema intencional del vehículo de su pareja, hecho ocurrido días atrás en el barrio Santa Librada de Asunción. Según informó la Policía Nacional, era una relación marcada por conflictos.

El comisario Wilfrido Maldonado, jefe del Departamento de Investigaciones de Asunción, señaló que la detención se produjo tras una denuncia por violencia intrafamiliar y en cumplimiento de una orden de captura vigente, que incluía además la causa por incendio intencional de vehículo.

De acuerdo con la investigación, la participación del detenido fue corroborada mediante imágenes de cámaras de la zona y el hallazgo de un bidón con restos de combustible en las inmediaciones del hecho.

Se montó vigilancia

El procedimiento se realizó alrededor de las 11:00 en el barrio Cañada de Lambaré. Para la detención, los agentes montaron una vigilancia e intervinieron al sospechoso cuando salía de su domicilio.

Lea más: Incendio por “celos” es violencia feminicida, no un simple daño material, advierte abogada

El detenido fue identificado como Dilan Manuel Vega Ávalos, quien ya fue puesto a disposición del Ministerio Público y del juzgado interviniente.

La Policía recordó que el incendio del vehículo se registró el 18 de enero, cerca de las 02:00, y que vecinos del lugar indicaron entonces que el ataque habría estado motivado por celos, en el contexto de una relación conflictiva.