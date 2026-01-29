Policiales
29 de enero de 2026 - 17:53

Cae hombre acusado de incendiar el vehículo de su pareja en Asunción

Dilan Manuel Vega Ávalos, de 21 años, es detenido tras la denuncia de violencia intrafamiliar, luego de aparentemente incendiado el vehículo de su pareja.
La Policía Nacional reportó la detención de un joven de 21 años por violencia intrafamiliar. El sospechoso fue capturado tras una investigación que lo vincula con la quema intencional del rodado de su pareja, días atrás. El hecho ocurrió en el barrio Santa Librada de Asunción y el detenido ya quedó a disposición de la Fiscalía.

Por ABC Color

Un joven de 21 años fue detenido este jueves por su presunta participación en la quema intencional del vehículo de su pareja, hecho ocurrido días atrás en el barrio Santa Librada de Asunción. Según informó la Policía Nacional, era una relación marcada por conflictos.

El comisario Wilfrido Maldonado, jefe del Departamento de Investigaciones de Asunción, señaló que la detención se produjo tras una denuncia por violencia intrafamiliar y en cumplimiento de una orden de captura vigente, que incluía además la causa por incendio intencional de vehículo.

De acuerdo con la investigación, la participación del detenido fue corroborada mediante imágenes de cámaras de la zona y el hallazgo de un bidón con restos de combustible en las inmediaciones del hecho.

Se montó vigilancia

El procedimiento se realizó alrededor de las 11:00 en el barrio Cañada de Lambaré. Para la detención, los agentes montaron una vigilancia e intervinieron al sospechoso cuando salía de su domicilio.

El detenido fue identificado como Dilan Manuel Vega Ávalos, quien ya fue puesto a disposición del Ministerio Público y del juzgado interviniente.

La Policía recordó que el incendio del vehículo se registró el 18 de enero, cerca de las 02:00, y que vecinos del lugar indicaron entonces que el ataque habría estado motivado por celos, en el contexto de una relación conflictiva.

Dónde denunciar hechos de violencia contra la mujer

Si sos víctima o tenés conocimiento de un caso de violencia contra la mujer llamá al 137 “SOS mujer”. Tiene cobertura nacional las 24 horas, todos los días, y es gratuita.