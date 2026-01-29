San Lorenzo: camión de gran porte provocó caída de árbol y cables de la ANDE

Un accidente de tránsito se registró en la noche del miércoles sobre la avenida Pratt Gill, en el barrio Villa del Agrónomo de San Lorenzo, cuando el contenedor de un camión de gran porte impactó contra las ramas de un árbol, lo que provocó la caída de cables de media tensión de la ANDE y obligó a delimitar la zona por seguridad.

Maniobra para evitar choque habría causado el accidente

De acuerdo con el testimonio del conductor, el percance se produjo cuando intentó esquivar a otro vehículo que realizó una maniobra imprudente. Al desviar su camión, el contenedor —por su altura— impactó contra las ramas del árbol, que terminaron cayendo sobre los cables eléctricos.

Rápida intervención de bomberos

El capitán Francisco Coronel, de la 7ª Compañía del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, informó que al llegar al lugar constataron que el árbol cayó sobre cables de media tensión de la ANDE, quedando uno de ellos aún energizado.

Ante el riesgo, los bomberos delimitaron la zona y recomendaron a las personas mantenerse alejadas del sitio, mientras se avisaba a la ANDE para el corte de energía y posterior liberación de la calzada.

No hubo heridos

Según detalló el bombero, no se registraron personas heridas. El conductor del camión se encontraba en buen estado de salud y no requirió asistencia médica.

“Por suerte, el señor está bien”, señaló Coronel, destacando que la rápida intervención evitó consecuencias mayores.

El testimonio del conductor

El chofer, identificado como Reynaldo Domínguez, explicó que circulaba en dirección al centro cuando dos vehículos realizaron maniobras simultáneas en una esquina, obligándolo a desviar su camión. “Esquivando eso, ya vino el árbol encima”, relató. Aclaró que no hubo colisión directa con otro rodado y que el camión no sufrió daños materiales.

Domínguez señaló que transportaba mercaderías de una empresa y que permaneció dentro del vehículo tras observar chispas en los cables, hasta la llegada de los bomberos.