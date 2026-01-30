Policiales
30 de enero de 2026 - 06:24

Video: tras persecución a alta velocidad capturan a supuestos ladrones de vehículo

Una persecución por parte de agentes policiales culminó con la detención de dos personas por un supuesto hecho de robo de vehículo durante la madrugada de hoy en Capiatá.

Por ABC Color

En horas de la madrugada de este viernes se registró un supuesto hecho de robo agravado de vehículo en la ciudad de San Lorenzo, que derivó en una persecución y la detención de dos sospechosos.

Según un informe de agentes de la Comisaría 1 de San Lorenzo, los detenidos fueron identificados como Ricardo Pinto Giménez (40 años), con antecedentes por hurto agravado; y Ángel David Ocampo (29), sin antecedentes.

Agentes policiales persiguieron a los sospechosos, quienes conducían un automóvil Fiat Mobi supuestamente robado, hasta la ciudad de Capiatá, donde finalmente lograron interceptarlos y reducirlos.

