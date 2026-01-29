Gavilla asalta estación de servicio y se lleva parte de la recaudación

Los delincuentes llegaron al lugar en un automóvil Toyota, modelo Premio, con chapa Mercosur terminación 242, y, tras descender del rodado, anunciaron el asalto a los playeros Nelson Javier Aguirre Alvarenga y Dahiana Moserrath Cano López.

Lea más: Con una garrafa de 13 kilos corrieron a una banda de asaltantes en Lambaré

Durante el atraco, los trabajadores fueron despojados de sus billeteras, que contenían dinero en efectivo, además de un celular Samsung A15 de color azul. Posteriormente, los delincuentes exigieron la llave de la oficina administrativa con la intención de acceder a la caja fuerte, que los empleados no la tenían.

Antes de darse a la fuga, los asaltantes se apoderaron de una consola del sistema de carga de combustibles, de la marca Orus, utilizada para el manejo de las máquinas expendedoras, además del dinero que tenían los playeros, que sería de unos G. 5 millones.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea también: Vídeo: revelan cómo fue el asalto fatal en Fernando de la Mora

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El hecho fue denunciado en el Puesto Policial N° 12 y también tomaron intervención los del Departamento de Investigaciones.