Desapareció un interno de centro de adicciones y Fiscalía interviene

La fiscal interina Blanca Zaracho, de la ciudad de Mariano Roque Alonso, solicitó formalmente a la dependencia policial actuante un reporte pormenorizado sobre las acciones llevadas a cabo en el marco de la investigación por la desaparición de Roque José Leguizamón Cabrera, de 29 años, así como la confirmación de si ya se dispuso la búsqueda y localización del mismo.

Desaparición de interno de centro de rehabilitación

Leguizamón Cabrera es interno del Hogar de Recuperación de las Adicciones SOZO 2 y fue visto por última vez el 29 de enero. Al momento de su desaparición vestía una remera de color granate y un short de jeans. Es de contextura física robusta, cabello castaño corto, piel blanca con barba, ojos claros y estatura media.

Condición de salud

De acuerdo con los datos brindados, el hombre se encuentra en tratamiento por esquizofrenia asociada al consumo de drogas, lo que motivó una especial preocupación de las autoridades y la urgencia en la activación de los protocolos correspondientes.

Plazos y protocolos legales

La agente fiscal recordó a la comisaría interviniente la obligación de cumplir con lo establecido en los artículos 59 y 300 del Código Procesal Penal, disponiendo la remisión del informe solicitado en un plazo máximo de 24 horas desde la recepción del requerimiento. Asimismo, instó a verificar y aplicar los protocolos vigentes para casos de personas desaparecidas.

Investigación en curso

La causa permanece abierta con el objetivo de esclarecer el hecho y dar con el paradero de Roque José Leguizamón Cabrera. El Ministerio Público solicitó la colaboración de la ciudadanía y pidió que cualquier información relevante sea comunicada a la Fiscalía o a la comisaría más cercana.