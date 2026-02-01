Condenan a Ryguasu’i y su banda por caso El Retrovisor

El caso se inició el 13 de mayo de 2023, cuando policías de Homicidios y el fiscal Lorenzo Lezcano evitaron un atentado al allanar un dúplex cercano al Yacht, donde capturaron a los sicarios del PCC Alcides Ramão Mendoza Sánchez, ahora condenado a 11 años de cárcel; Francisco Brítez Silva, ahora sentenciado a 10 años, y Gabriel Pereira Ferreira, quien fue expulsado de nuestro país en 2024 en la operación Purgatio.

Los investigadores hallaron un arsenal de armas y actuaron con base en una información que daba cuenta de que los criminales debían matar esa madrugada al narcotraficante prófugo Waldemar Pereira Rivas, alias Cachorrão, quien en teoría estaba en aquella fiesta.

Lea más: Plan de sicarios para atacar El Retrovisor era el doble de letal que el de Ja’umína

El supuesto líder del grupo, Cristian Daniel Salinas Benítez, alias Ryguasu’i, fue detenido el 4 de mayo de 2024 en Pedro Juan Caballero y ahora castigado con 4 años 6 meses.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El otro condenado es Marcelo de Mauro E Brito, penado con 2 años 6 meses, quien alquiló la casa de Mariano Roque Alonso donde se escondió la banda antes del intento de homicidio.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El fiscal que representó al Ministerio Público en el juicio fue Juan Ramón Sandoval, aunque también intervino en la causa antes su colega Carlos Alejandro Cardozo.

Los jueces que impusieron las condenas fueron Juan Dávalos, Pablino Daniel Barreto y Anselma Inés Galarza.

¿Por qué querían matarlo?

Según la investigación, Ryguasu’i y su banda querían matar a Cachorrão porque este habría participado en el asesinato de Ryguasu, ocurrido el 25 de febrero de 2023 en Asunción.

Cachorrão, a su vez, se habría involucrado en el crimen de Ryguasu en venganza porque este último lo abandonó a su suerte cuando el primero fue capturado por el homicidio del periodista Leo Veras, sucedido el 12 de febrero de 2020 en Pedro Juan Caballero.

Lea más: Ordenan la captura de Norteño tras el fallido atentado contra Cachorrão

La muerte del periodista Leo Veras, justamente, habría sido organizada por Cachorrão, pero por pedido de Ryguasu, ya que ambos eran en ese momento “hermanos” afiliados al grupo criminal Primer Comando da Capital (PCC).

El que supuestamente autorizó y ayudó a Ryguasu’i y su banda a intentar matar a Cachorrão habría sido el que era considerado el jefe paraguayo del PCC, Nelson Gustavo Amarilla Elizeche, alias Norteño, quien ahora está preso en Brasil.